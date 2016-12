"Nachtklang" heißt das Projekt der Band "Seraphim & Friends", die seit rund zehn Jahren nur zu Weihnachten zusammen spielt. Ihr Konzert in der proppenvollen Uttenreuther Kirche St. Kunigunde ist von einer harmonischen Beleuchtung des Gotteshauses eindrucksvoll begleitet worden.

Freihändige Radschläge, Saltos und Kniesprünge: Die Mitglieder des "Tanz- und Gesangsensemble RUS" kamen für ein Gastspiel in die Ladeshalle nach Erlangen. Mit bunten Trachten, traditionellen Liedern und schwungvollen Gruppentänzen brachte die Gruppe ein Stück Russland nach Franken.

Auf der Staatsstraße in Richtung Frauenaurach geriet ein Opel in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Fiat. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls in den Straßengraben geschleudert. Der Fiat-Fahrer wurde erheblich verletzt.