Erstes Geburtshaus in Erlangen eröffnet

ERLANGEN - Auf großes Interesse stieß der Tag der offenen Tür beim Geburtshaus Erlangen in der Langfeldstraße. Die offizielle Eröffnung haben seit Samstag Morgen zahlreiche Frauen und Männer genutzt, um sich umzuschauen. Mit dabei viele Kinder, bei deren Geburt die Hebammen Geburtshilfe geleistet haben.

Häppchen, Kuchen, Kaffee, Orangensaft und Prosecco. Nein, hier findet keine Vernissage statt. Es ist keine Kunstausstellung, die hier unter großem Zuspruch eröffnet wird. Sondern Erlangens erstes Geburtshaus. Zahlreiche Familien sind gekommen, viele Frauen haben einen deutlich sichtbaren Schwangerschaftsbauch.

Großes Gedränge also in der Wohnung im ersten Stockwerk einer Ladenzeile im Stadtteil Bruck. Acht Hebammen haben sich zusammengeschlossen, um gemeinsam ihren Traum zu verwirklichen. Von der Idee bis zur Verwirklichung war es ein weiter Weg. Doch nun ist es soweit.

