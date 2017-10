"Ersti"-Aufgalopp an der FAU: 3500 Studenten begrüßt

ERLANGEN - Knapp 3500 Anfänger haben sich bei der traditionellen Begrüßung der Erstsemester in der Erlanger Heinrich-Lades-Halle über die Friedrich-Alexander-Universität (FAU) informiert. Von Oberbürgermeister Florian Janik gab's direkt einen besonders wertvollen Tipp.

Bald beginnt für sie das Studium: Tausende "Erstis" strömten in die Erlanger Heinrich-Lades-Halle. © Harald Sippel



Neben zahlreichen Ständen, an denen sich die Anfänger mit viel Informationen, Bleistiften und Blöcken eindecken konnten, gab es auch die beliebten blauen FAU-Taschen als Geschenk für die Anfänger.

Uni-Präsident Prof. Joachim Hornegger richtete sich, bekleidet mit einem FAU-Kapuzenpulli, zum Auftakt der Veranstaltung direkt an die "Uni-Einsteiger": "Ich freue mich, dass Ihr so viele seid und dass Ihr Euch für die Friedrich-Alexander-Universität entschieden habt". Er appellierte an die Neuen, die Möglichkeiten, die die FAU biete, zu nutzen. "Setzt Euch mit Euren Fächern auseinander“, sagte er, "werdet FAU-Mitglied und zeigt, dass Ihr Euch mit der Universität identifiziert." Bei seiner kurzen Ansprache vergaß Hornegger auch die Studienanfänger aus dem Ausland nicht: "A warm welcome to you", sagte er, "ich heiße Sie herzlich willkommen".

"Besorgen Sie sich ein Fahrrad "

Aber auch die Angebote, die der gesamte Großraum zur Verfügung stellt, sollten die jungen Frauen und Männer ausschöpfen, so der FAU-Chef.

Dazu animierten auch die anwesenden Vertreter des Städtedreiecks Erlangen–Nürnberg-Fürth. Der Erlanger Oberbürgermeister Florian Janik (SPD) etwa meinte: "Nehmen Sie alles mit, was die FAU zu bieten hat, aber lernen Sie auch die Stadt etwas kennen - und dabei gebe ich Ihnen einen Rat: Besorgen Sie sich ein Fahrrad und lassen Sie das Auto beim Erkunden stehen." Eines der Erlanger Highlights sei sicherlich die Bergkirchweih.

Insgesamt haben sich zum Wintersemester 2017/18 5743 Studienanfänger an der FAU eingeschrieben. Die Zahl der Studierenden, die zum ersten Mal eine Universität betreten, ist damit aktuell etwas niedriger als vor einem Jahr (5967).

