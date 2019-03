Erziehermangel: Der Notfall ist schon da

Freie Träger und Stadt suchen händeringend nach ausgebildetem Personal - vor 7 Minuten

ERLANGEN - Die Ziele klingen gut, bei der Umsetzung hapert es. Die Rede ist von der Kinderbetreuung. Der zunehmende Bedarf ist zwar längst erkannt, der Freistaat unterstützt mit Mitteln des Bundes den Kita-Ausbau seit letztem Jahr stärker als je zuvor. Doch was nützt dies, wenn die pädagogischen Fachkräfte fehlen. Diese leidvolle Erfahrung machen in Erlangen derzeit sowohl freie Träger als auch die Stadt.

Weil es immer weniger Erzieher gibt, sollen Eltern einspringen. In Erlangen ist der Erziehermangel inzwischen groß. © Monika Skolimowska/dpa



Weil es immer weniger Erzieher gibt, sollen Eltern einspringen. In Erlangen ist der Erziehermangel inzwischen groß. Foto: Monika Skolimowska/dpa



Über das Gute-KiTa-Gesetz muss man mit dem Vater von zwei kleinen Kindern, der bei unserer Zeitung anruft, gar nicht erst reden. Zwar ist das Gesetz Anfang des Jahres in Kraft getreten, aber dass es zur Lösung der momentanen Probleme beiträgt, kann dieser Vater nicht erkennen.

Das größte Problem ist in seinen Augen ohnehin der Fachkräftemangel. Der führt dazu, dass der Betrieb in dem Kindergarten seines Sohnes nicht mehr kontinuierlich aufrechterhalten werden kann. Es gibt Tage, an denen Eltern gebeten werden, ihr Kind zuhause zu lassen, falls dies möglich ist. "Während der Elternzeit war ich einer von denen, die das gemacht haben", sagt er. "Aber wenn ich wieder arbeiten gehe, wird das nicht mehr möglich sein."

Die Rede ist hier von der Einrichtung eines freien Trägers. Und wie ist es bei der Stadt? Macht sich in deren Einrichtungen ebenfalls Personalmangel bemerkbar? Der Anruf der Erlanger Nachrichten erwischt Konrad Rottmann, den Leiter des Stadtjugendamtes, gerade dabei, als er von einem Workshop "Erzieher werben" in sein Büro zurückkommt. "Es gibt keine ausgebildeten Erzieher auf dem Markt", sagt er. "In unseren Einrichtungen ist trotz Springern die Belastung hoch. Das ist ein echtes Problem."

Das Problem könnte noch größer werden. Denn die Stadt will mehr Kita-Plätze schaffen, um dem steigenden Betreuungsbedarf zu begegnen, darunter auch eine Kindertagesstätte auf Zeit. "Wenn es ganz gut läuft", sagt Konrad Rottmann, "werden wir im Herbst am Brucker Radweg eine aus mobilen Raumzellen bestehende Interims-Kita eröffnen." Dafür muss dann aber auch Personal eingestellt werden, zirka zehn Stellen sind im Stellenplan dafür vorgesehen. Alle drei Wochen schaltet die Stadt deswegen Ausschreibungen, es läuft außerdem eine Daueranzeige.

"Es wird immer schwieriger, ausgebildetes Personal zu finden", kann der Jugendamtschef nur konstatieren. Im Kinderhaus Kriegenbrunner Fröschla beispielsweise reicht das Personal seit Wochen nicht aus. Fachkräfte aus anderen Kitas werden hier als Springer eingesetzt. Vor einer Woche wurden die Eltern von der Stadt angeschrieben: "Wir wenden uns mit einem Vorschlag an Sie, der beiden Seiten — Ihnen als besorgte Eltern, die Wert auf eine qualitativ gute Kinderbetreuung legen, aber auch uns als Träger, der angesichts fehlender Ressourcen auf eine gewisse Entlastung angewiesen ist — helfen kann", heißt es in dem Brief. Dann folgt die Bitte, dass Eltern nach Möglichkeit ihre Kinder bis Ende März zuhause lassen und dafür einen halben Monatsbeitrag zurückerhalten.

Eine echte Lösung ist vorerst jedenfalls nicht in Sicht. Fachfremdes Personal einzustellen, ist keine Möglichkeit zur Entlastung. Rottmann verweist auf das bayerische Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG), demzufolge ein Fachkräftegebot besteht. Pädagogische Fachkräfte (Erzieher, Sozialpädagogen, Pädagogen mit Bachelorausbildung) oder pädagogische Hilfskräfte (Kinderpflegerinnen) sind gefragt. Eine kleine Hilfe ist das bayernweite Modell Optiprax, das auch vom Erlanger Jugendamt eingesetzt wird. Seiteneinsteiger werden in

praxisnaher Ausbildung zu pädagogischen Fachkräften ertüchtigt, acht Stellen sind derzeit besetzt. Eine lediglich kleine Unterstützung der etwas über 300 pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der städtischen Einrichtungen von Krippen über Kindergärten und Spiel- und Lernstuben bis hin zu Horten.

Bei den freien Trägern schaut es nicht besser aus. Beim katholischen Kindergarten St. Nikolaus gibt es seit Monaten personelle Engpässe. "Wir könnten im Moment sofort eineinhalb Erzieherstellen unbefristet vergeben", sagt Pfarrer Michael Schüpferling. "Wir haben alles probiert und leider wenig gewonnen", sagt er dann noch. Zwischenzeitlich gab es schon mal Überlegungen, eine der drei Gruppen des Kindergartens zu schließen, "irgendwann muss man sagen, lieber eine Gruppe weniger als dieser Notbetrieb", aber das ist inzwischen wieder vom Tisch.

Die Eltern versuchten, kreativ zu sein. Ihre Idee: Die Stadt könnte einen Notfallpool mit pädagogischen Fachkräften aufbauen. Davon hält Konrad Rottmann nichts. Denn wenn in einem solchen Pool etwa 20 Erzieherinnen und Erzieher wären, "dann wären diese morgen weg", so seine Überzeugung. "Sie kriegen eine Festanstellung von allen möglichen Trägern", der Pool sei sofort leer. "Ein Notfallpool macht dann Sinn, wenn der Notfall noch nicht da ist", sagt Rottmann. "Aber er ist ja da."

EVA KETTLER