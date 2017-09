"Es gab keine unmittelbare Gefährdung" in Erlangen

Rechtsreferent gab Auskunft über jüngste Demonstration einer radikal-linken Gruppe - vor 39 Minuten

ERLANGEN - Die Demonstration der linken "Prolos" sorgte im Vorfeld für Aufregung, die nun, Tage später, noch immer anhält. Auch der Erlanger Stadtrat befasste sich mit dem Thema: in einer seiner spannendsten Sitzungen seit langem.

Der Demonstrationszug ging, begleitet von einem massiven Polizeiaufgebot, vom Neustädter Kirchenplatz in den Röthelheimpark und zurück. Die Anti-CSU-Kundgebung der radikal-linken „Prolos“-Gruppe verlief friedlich. © Michael Müller

Der Demonstrationszug ging, begleitet von einem massiven Polizeiaufgebot, vom Neustädter Kirchenplatz in den Röthelheimpark und zurück. Die Anti-CSU-Kundgebung der radikal-linken „Prolos“-Gruppe verlief friedlich.

Vor einer Woche, am vergangenen Samstag, war Erlangen für ein paar Stunden im Ausnahmezustand: Geschäftsinhaber und Bewohner des Zentrums bangten um ihr Hab und Gut, hunderte Einsatzkräfte dominierten noch vor der Mittagszeit das Stadtbild: Die Angst vor der radikal-linken "Prolos"-Gruppe aus Nürnberg war riesig und, wie sich zeigte, doch nicht oder zumindest nur bedingt begründet.

Denn der Demonstrationszug, der mit 100 Teilnehmern immerhin vom Neustädter Kirchenplatz zur CSU-Geschäftsstelle im Röthelheimpark und wieder zurück mehrere Kilometer betrug, verlief ohne Zwischenfall.

Dennoch, oder vielleicht deshalb, ist das Thema (für einige) nicht vom Tisch: etwa für die örtliche CSU-Fraktion. Der in den Stadtrat eingebrachte Dringlichkeitsantrag, in dem die Christsozialen eine Aufarbeitung der Angelegenheit forderten, entwickelte sich zu einer spannenden (Grundsatz)Debatte. Im Mittelpunkt stand die Auseinandersetzung das Grundrecht der Versammlungsfreiheit und der freien Meinungsäußerung.

Im Vorfeld (und sogar im Nachgang der friedlichen und satirisch angehauchten Anti-CSU-Veranstaltung) gab es von verschiedener Seite mehrfach Kritik an einer sogenannten Genehmigung durch die Stadt. Doch eine Versammlung, stellte Rechtsreferent Thomas Ternes klar, braucht keine Genehmigung. Eine politische Demonstration muss von den Veranstaltern bis spätestens 48 Stunden vor der Versammlung nur bei der Stadt (bzw. beim Ordnungsamt) angemeldet werden.

Wie Ternes bereits kürzlich auf Anfrage dieser Redaktion erläuterte, schilderte er auch dem Gremium die beschränkten Verbots-Möglichkeiten einer Kommune bei politischen Aufmärschen oder Kundgebungen. Ein Verbot sei nur möglich, wenn von der Veranstaltung eine "unmittelbare Gefährdung" ausgehe. "Allein die Vermutung oder der Verdacht, es könnte bei einer Versammlung etwas passieren, reicht für ein Verbot nicht aus", betonte er, "dazu braucht es eine echte Prognose."

Bilderstrecke zum Thema

Sie fordern ein umgehendes CSU-Verbot und heißen Bayerns Innenminister "in der Hölle wilkommen": Am Samstag demonstrierte die Radikal-Linke in der Erlanger Innenstadt. Der Protest blieb - trotz der Angst der Anwohner - friedlich.