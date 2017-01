Die diesjährige Faschingssession nimmt Fahrt auf: Am Donnerstagabend versammelten sich die Brucker Gaßhenker in der Heinrich-Lades-Halle zu ihrer alljährlichen Prunksitzung. Unter den Augen von Erlangens Oberbürgermeister Florian Janik und zahlreichen Stadträten stimmten die Karnevalisten sich selbst und ihr Publikum mit einem bunten Programm auf die 5. Jahreszeit ein. Mit einer vielfältigen Mischung aus Tanz-, Akrobatik und Redebeiträgen wurden die angetanen Besucher in Feierlaune versetzt. Traditionell stand darüber hinaus auch die Inthronisierung des neuen Prinzenpaares an. © Karsten Schäfer