Es klappert wieder im Horst der Erlanger Steinbachbräu

Zwei Vögel haben jetzt bereits wieder ihr Nest in luftiger Höhe bezogen — Die Vögel sind standorttreu - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Der erste Storch kam am 18. Februar zum Horst der Steinbachbräu und musste zwei Tage warten. Am 20. Februar war es dann soweit: der zweite Storch besiedelte das Nest.

Am 18. Februar landete der erste Storch im Horst der Steinbachbräu, zwei Tage später der zweite. Vermutlich waren die Störche auch nicht allzu weit weg.



Am 18. Februar landete der erste Storch im Horst der Steinbachbräu, zwei Tage später der zweite. Vermutlich waren die Störche auch nicht allzu weit weg. Foto: Harald Hofmann



Laut Aussage des Landesbunds für Vogelschutz haben sich viele Störche den milden Wintern angepasst und fliegen nicht mehr so weit weg. Statt Afrika wird am Bodensee oder in Spanien überwintert. Klettern dann die Temperaturen in Deutschland ein bisschen, fliegen die Vögel wieder zurück und laden unter anderem in Erlangen.

Meist kehren die Störche nach ihrem Winterurlaub in der Wärme zum selben Horst zurück wie im vergangenen Jahr. Denn Nesttreue ist den Vögeln sogar noch wichtiger als die Partnertreue.

Wenn sie einmal einen guten Brutplatz gefunden haben, geben sie ihn so schnell nicht mehr her, nutzen ihn über Jahre und verteidigen ihn gegen Konkurrenten. Mittlerweile gibt es auch etliche Störche, die nicht einmal mehr die kurze Strecke zum Bodensee oder nach Spanien auf sich nehmen. Sie überwintern direkt hier in der Region. Das liegt allerdings nur bedingt am Klimawandel. Denn viele dieser Störche kommen schlicht aus hiesigen Zuchtstationen, wo sie dieses unnatürliche Überwinterungsverhalten gelernt haben.

