"Es läuft gut" bei der Erlanger Sparkasse

Kreditinstitut ist nach Fusion mit Bilanz für 2017 zufrieden - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Fusion gemeistert, trotz der damit naturgemäß verbundenen Probleme ein erfreuliches Ergebnis erzielt – die Stadt- und Kreissparkasse Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2017 zurück.

Auch nach der Fusion mit der Sparkasse Höchstadt läuft es bei der Sparkasse Erlangen rund. © Harald Sippel



Auch nach der Fusion mit der Sparkasse Höchstadt läuft es bei der Sparkasse Erlangen rund. Foto: Harald Sippel



Der Vorstand gibt sich "sehr zufrieden", sieht die Benotung zwischen 1 und 2 angesiedelt, aber auch die 1021 Köpfe umfassende Belegschaft hat – nach unseren vorstandsunabhängigen Recherchen – keine Diskrepanzen registriert, was zugesichert war, wurde eingehalten, es gab keine fusionsbedingten Kündigungen, "es läuft gut".

Natürlich war die Fusion auch Hauptthema bei der Jahrespressekonferenz. Vorstandsvorsitzender Johannes von Hebel: "Wir sind voll im Soll." Die Geschäftsstellen unterstützten sich gegenseitig, der Fusionsexperte des Sparkassenverbandes verabschiedete sich angesichts des zügig erreichten "Best-Practice-Charakters" vorzeitig. Hebel: "Wir hätten es nicht so schnell geschafft, wenn die Mitarbeiter nicht so gut mitgezogen hätten." So kann man die Kosten der Fusion, auf einen minderen einstelligen Millionenbetrag geschätzt, gut verkraften – zumal dieser bereits in der Bilanz 2017 abgeschrieben ist. Dennoch blieb der Jahresüberschuss – trotz weiter zurückgehender Zinsspanne – auf Vorjahresniveau: 8,8 Millionen Euro.

Nach der Bilanzsumme (5,7 Mrd.) findet sich das Erlanger Geldinstitut auf Platz 6 unter den größten Sparkassen in Bayern und auf Platz 59 in Deutschland. Es führt 188 000 Konten – 800 mehr trotz Entgelterhöhung bei den traditionell geführten. Vom kostenlosen Online-Konto profitieren jetzt auch die Kunden der ehemaligen Höchstadter Sparkasse. Für sie verändert sich nur die IBAN- und die Depot-Kontonummer.

Nach wie vor steht keine Geschäftsstellenschließung auf der Agenda, die 68 Filialen bleiben. Bis 30. April soll das gesamte Fusionsprojekt mit rund 300 Arbeitspaketen abgeschlossen sein.

Zu Einschränkungen bei Kartenzahlungen, Bargeldverfügungen und Einzahlungen am Geldautomaten, bei Kontoauszugsdruckern und Selbstbedienungsgeräten kann es wegen der Zusammenführung der beiden technischen Systeme nur noch zwischen dem 16. und 18. März kommen, das Online-Banking ist an diesen Tagen nicht möglich.

Das Kreditgeschäft wuchs um 2,1 Prozent auf 3,5 Mrd. Mit 14 324 Euro pro Einwohner liegen die Erlanger damit auf Platz 2 in Bayern, erstmals an der Spitze abgelöst von den Kollegen im prosperierenden Münchner Randbereich Dachau. Vorstand Walter Paulus-Rohmer sieht die Sparkasse nach wie vor für Existenzgründer gut aufgestellt – auch angesichts der 2017 wieder erreichten Gründerpreise. Rund 350 Objekte im Wert von über 100 Mio. Euro wurden von der Immobilienabteilung vermittelt – angesichts des weiterhin begrenzten Angebots ein erstaunlicher Wert. 2900 Verträge mit 190 Mio. Volumen (plus 12 Prozent) wurden abgeschlossen, der Umsatz beim Wertpapiergeschäft lag bei 520 Mio. (plus 7 Prozent).

Paulus-Rohmer kritisierte in diesem Zusammenhang den riesigen bürokratischen Aufwand, den Aktienkäufer auf sich nehmen müssen: "Das ist sehr kontraproduktiv zu den Möglichkeiten, damit der Null-Zinspolitik der EZB begegnen zu wollen." Der erfahrene Banker fordert aber auch die jüngeren Kunden auf, rechtzeitig für das Alter vorzusorgen. "Das rückläufige Neugeschäft in diesem Bereich geht am Bedarf vorbei."

4,8 Mrd. Gesamteinlagen (plus 7,9 Prozent) sind beachtlich – und zeigen, so der stellvertretende Vorstandschef Reinhard Lugschi – das Vertrauen der Bevölkerung in die Sparkasse. Privatkunden brauchen auch in Zukunft keine Verwahrentgelte bei hohen Einlagen zu befürchten. "Wir hoffen auf ein Leben nach Draghi."

Die Sparkasse vergab Instandhaltungs- und Modernisierungsaufträge von insgesamt 6,1 Mio. Euro vornehmlich an lokale Unternehmen. 2018 steht die Renovierung des Parkhauses an der Henkestraße an. 900 gemeinnützigen Institutionen aus den Bereichen Kultur, Soziales, Sport, Wissenschaft und Umwelt wurden mit etwa 1,6 Mio. Euro Spenden unterstützt. Im Bereich Höchstadt sind übrigens noch Anträge möglich, da dort das Budget nicht voll ausgeschöpft werden konnte.

UDO B. GREINER