Es weihnachtet bald: Weihnachtsmärkte in Erlangen

ERLANGEN - Abwechslungsreich präsentiert sich wieder der Erlanger Weihnachtszauber ab 26. November. Ein Überblick.

Von Schlossplatz (im Bild) bis Altstädter Kirchenplatz entstehen bereits die ersten Weihnachtsmärkte in der Stadt. Foto: Athina Tsimplostefanaki



In den letzten Tagen sind bereits zarte, erste Flöckchen aus dem Himmel gefallen. Man musste schnell sein, wollte man sie sehen – lang liegen blieben sie jedenfalls nicht.

Die ersten, schönen Vorboten des Winters erinnern uns auch beim Schlendern durch die Erlanger Innenstadt an die bald nahende Adventszeit – noch weihnachtlicher wird es, wenn man vielerorts die Aufbauarbeiten beobachtet: Bauarbeiter hämmern und bohren Holzbretter und Paneelen zu gemütlichen kleinen Häuschen zusammen. Überall werden erste Lichterketten und Mistelzweige aufgehängt, und bald wird auch die Straßenbeleuchtung angebracht. Stände entstehen, an denen es bald schon Glühwein oder gebrannte Mandeln zu kaufen gibt — zur Stärkung beim dem Geschenkebummel.

Offiziell dauern die Vorweihnachts-, die Weihnachts- und die Nachweihnachtszeit in Erlangen vom 26. November bis 6. Januar. Geschmückte Tannenbäume, eine Kinder-Eisenbahn, ein Karussell, eine Eislauffläche und drei Weihnachtsmärkte bringen dafür besonderen Winterzauber in die Stadt.

Bereits drei Tage vor den Weihnachtsmärkten eröffnet diesen Freitag, 23. November, gegen 14 Uhr die Eislauffläche am Marktplatz.

Ab 17.30 gibt es dafür eine eigene Eislaufshow, dargeboten vom TSV 1846 Nürnberg. Das gemeinsame Projekt "Erlangen On Ice" von City-Management und Sportamt geht damit bereits in die siebte Runde. Eissportbegeisterte aus der ganzen Region können auf 420 Quadratmetern Pirouetten drehen — oder auch ihre ersten, waghalsigen Schritte mit Kufen an den Schuhen ausprobieren. "Mit der Eislaufbahn haben wir besonders für Familien einen echten Magneten in der Innenstadt geschaffen", meint Christian Frank, Geschäftsführer des Erlanger Tourismus und Marketing Vereins.

Bis zum Ende der Schulferien steht die Eisfläche zur Verfügung. Von 8 bis 13 Uhr können Schulklassen mit Voranmeldung beim städtischen Sportamt die Eislaufbahn sogar reservieren.

Außerdem bieten drei Weihnachtsmärkte über die Stadt verteilt Weihnachtsambiente — jeder mit ganz eigenem Flair:

Ein Wald auf dem Schlossplatz

Am Montag, 26. November, wird Oberbürgermeister Florian Janik um 17 Uhr die "Erlanger Waldweihnacht" am Hugenottenplatz offiziell eröffnen und auch die Christbaumbeleuchtung anknipsen. Wunschzettel von 300 bedürftigen Kindern werden in der Folge vom "Baum der Wichtel" gepflückt. Der Erlös der Benefizaktion geht an die Kinderpalliativstation des Universitätsklinikums.

Die Besucher der Waldweihnacht können zudem dank rustikalem Holz, einem künstlich geschaffenen Waldboden aus Holzhackschnitzeln und Tannenbäumen echtes "Wald-feeling" mitten auf dem Schlossplatz erleben. Dort werden auch viele unterschiedliche Speisen angeboten — von Zuckerwatte und Süßigkeiten bis Wildgulasch und Käsespätzle. Doch nicht nur die Erwachsenen, auch die Kinder kommen auf ihre Kosten: Ein Karussell sowie eine Kindereisenbahn am Hugenottenplatz warten auf die Kleinen.

Honigwein und Hanfgebäck

Der mittelalterlich-historische Weihnachtsmarkt am Neustädter Kirchenplatz sorgt wiederum für ein ganz anderes, eigenes Flair. An mehreren Feuerstellen können Besucher ihre kalten Hände und roten Wangen wärmen. Aber auch kulinarisch bietet der historische Weihnachtsmarkt einen Kontrast: Es gibt Stände mit ausgefallenen Produkten sowie besonderen Speisen, heißen Honigwein, Spanferkeln oder Hanfgebäck zum Probieren.

Musikanten, Feuerspucker und Gaukler bieten ein abwechslungsreiches Programm und entführen die Besucher in eine ganz andere Zeit und fantastische Welt.

Bühnenprogramm und Bier

Am Altstädter Weihnachtsmarkt wiederum ist die Atmosphäre geboten, um den Abend mit einer heißen Tasse Glühwein oder einem Feierabendbier von der Bierschmiede ausklingen zu lassen. Dabei gibt es Bühnenprogramme unter dem Pavillon zu erleben.

Um gleich alle drei Märkte auf einen Streich zu erkunden, bietet der Erlanger Tourismus und Marketing Verein wieder kulinarische Führungen an. Beim "Erlanger Weihnachtszauber 3" gibt es flüssige, süße und deftige Weihnachtsspezialitäten kombiniert mit Adventsgeschichten und einen Bummel über die Weihnachtsmärkte. Interessierte sollten hier aber schnell sein – die Tour, die an den Adventswochenenden angeboten wird, ist sehr begehrt.

Alle Informationen zu den weihnachtlichen Angeboten bietet zudem die Broschüre "Erlanger Weihnachtszauber", die in der Tourist-Information, Goethestraße 21a, sowie online unter www.erlangen.info erhältlich ist.

Um die vorweihnachtliche Stimmung perfekt zu machen, fehlt also nur noch, dass wieder Flocken aus dem Himmel fallen. Diesmal aber bitte mehr. Und wenn sie liegen bleiben, hat sicher auch niemand etwas dagegen.

KAROLINA ULRICH