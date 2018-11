Es weihnachtet sehr beim Markt der Ideen in Erlangen

ERLANGEN - Wer am Wochenende in der Heinrich-Lades-Halle beim Markt der Ideen war, der wurde sogleich in Weihnachtsstimmung versetzt. Überall leuchteten Lichter, Sternchen und Krippen wurden angeboten.

Schönes und Anspruchsvolles für den Wohnbereich war ebenso dabei wie ausgefallene Kleidung und Accessoires. © Klaus-Dieter Schreiter



Weihnachts- und Modeschmuck gab es auch, und an manchen Ständen duftete es bereits wie Weihnachten. Es gab eigentlich nichts, was es nicht gab an Dingen, die man an Heiligabend verschenken wollte, oder die man auch gerne selbst hätte. Schönes und Anspruchsvolles für den Wohnbereich war ebenso dabei wie ausgefallene Kleidung und Accessoires. Auch an die kalte Jahreszeit war gedacht, wurden doch neben Schals auch Pudelmützen und Handschuhe angeboten. Für Genießer gab es unter anderem verschiedene Gewürze, ausgefallene Käsesorten, edle Getränke und Pralinen. Die meisten der Artikel waren von den Künstlern und Kunsthandwerkern selbst hergestellt worden, und das ist neben der Anregung zur Freizeitgestaltung auch eines der Ziele des Marktes. Allerdings strömten offenbar nicht ganz so viele Besucher in die Halle wie die Jahre zuvor, als der Markt regelrecht überrannt wurde.

