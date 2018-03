Eschenau: Einbrecher am Jugendtreff

Täter hinterlassen Sachschaden an der Tür - vor 39 Minuten

ESCHENAU - Unbekannte haben versucht, beim Jugendtreff Gleis 3 einzubrechen.

Vermutlich in der Zeit zwischen Montagnachmittag bis Mittwochmorgen beschädigten sie eine Tür an der Nordseite. Mit Hebelversuchen zerstörten sie dabei fast den Knauf. Auch an der Tür selbst entstand leichter Sachschaden. Da sie jedoch standhielt konnte niemand in das Gebäude gelangen. Die Polizei schätzt den Sachschaden wird auf mindestens 300 Euro geschätzt.

Wer Täterhinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Inspektion Erlangen-Land zu melden unter Tel.: 09131/760-514.

