Eskalation in Erlanger Gemeinschaftsunterkunft

Vier Brüder gerieten in Streit - vor 35 Minuten

ERLANGEN - Streit in einer Unterkunft für Asylbewerber: Am Mittwochabend endete ein Tumult in Erlangen-Tennenlohe mit einem verletzten Sicherheitsmitarbeiter, zerkratzten Polizeiautos und einem Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzungen gegen vier Bewohner, allesamt Brüder aus dem Irak.

Symbolbild Polizei Foto: nn



Noch ist nicht bekannt, was zu dem Streit unter den Geschwistern führte. Fest steht: Der vor Ort befindliche Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes versuchte, die Auseinandersetzung zu schlichten — und wurde selbst Ziel der Attacken. Nachdem der 40-Jährige einen Faustschlag gegen die Brust erhielt, stürzte er zu Boden und erlitt eine leicht blutende Schürfwunde am Hinterkopf. Als die Polizei mit mehreren Streifenwagenbesatzungen die Unterkunft erreichte, war der Streit bereits beendet.

Allerdings zeigten sich die vier Brüder auch gegenüber den Polizeibeamten aggressiv. Ein 20-Jähriger schlug mit der Faust gegen einen abgestellten Streifenwagen. Daraufhin wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Dabei wurde ein weiterer Streifenwagen verkratzt. Nachdem der Mann nicht zu beruhigen war, mussten ihm Handfesseln angelegt werden. An den beiden Streifenwagen entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro. Die anderen drei Männer erhielten einen Platzverweis, dem sie nachkamen.

Der Sicherheitsmitarbeiter liegt mit einer leichten Gehirnerschütterung noch in der Klinik, sagte Ralf Rupp von der Polizei Erlangen auf Anfrage. Ein weiterer Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes erlitt während des Tumultes einen Schwächeanfall und kam ebenfalls in eine Klinik.

Der 20-jährige Haupttäter wurde zur Ausnüchterung zur Dienststelle verbracht und wurde am nächsten Tag wieder aus dem Gewahrsam entlassen.

Gegen die vier Brüder wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet; darüber hinaus muss sich der 20-Jährige auch noch wegen der Beschädigung des Streifenwagens strafrechtlich verantworten.

"Der Abend in Tennenlohe war schon heftig", bilanziert der Polizeibeamte. Allerdings sei eine solche Eskalation die Ausnahme. "In den vergangenen Wochen ist es in der Gemeinschaftsunterkunft relativ ruhig geblieben".

