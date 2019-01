Essen angebrannt: Feuer in Wohnung in Erlangen-Bruck

ERLANGEN - Weil das Essen auf dem Herd in einer Wohnung an der Hertleinstraße in Erlangen-Bruck zu heiß geworden war, ist es in Brand geraten. Dadurch haben Teile der Küche Feuer gefangen. Die gesamte Wohnung wurde in Mitleidenschaft gezogen und ist derzeit unbewohnbar.

Weil Essen auf dem Herd vergessen wurde, brach in einer Wohnung in Erlangen-Bruck ein Feuer aus. Verletzt wurde niemand. © Klaus-Dieter Schreiter



Kurz vor 20 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, weil es in einer Küche im zweiten Stock eines Wohnblocks an der Hertleinstraße in Erlangen-Bruck brannte. Nachbarn hatten sie angerufen, weil die Rauchmelder im Haus schrillten. Die Bewohner der Wohnung, in der es brannte, waren da bereits aus der Gefahrenzone geflüchtet. Als die Feuerwehren von der Ständigen Wache und die Freiwilligen Wehren aus der Innenstadt und aus Bruck nur wenige Minuten nach dem Alarm eintrafen, brannte es in der Küche der Wohnung im Bereich des Herdes.

Offenbar war Essen auf dem eingeschalteten Herd vergessen worden. Es war in Brand geraten und die Flammen hatten auf die Möbel darüber übergegriffen. Der Löschtrupp hatte das Feuer schnell gelöscht, der Qualm hatte sich aber in der Wohnung ausgebreitet. Um weiteren Schaden durch den Rauch zu verhindern, spannte die Feuerwehr Rauchvorhänge in die Tür zur Küche. Trotzdem ist die Wohnung erst einmal nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden liegt bei geschätzt mindestens 10.000 Euro.

