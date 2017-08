Essen angebrannt: Feuerwehreinsatz in Erlanger Innenstadt

Viele Schaulustige beobachten den Einsatz in der Fußgängerzone - vor 1 Stunde

ERLANGEN - In der Erlanger Hauptstraße stieg am Montagmittag Rauch und Qualm aus einer Wohnung auf. Bei den Löscharbeiten stellte die Feuerwehr schnell fest, dass es sich in der Wohnung nur um angebranntes Essen auf dem Herd handelte.

Weil es kurz vor 13 Uhr aus einer Wohnung in der Hauptstraße zwischen der Südlichen Stadtmauerstraße und der Friedrichstraße heraus mächtig qualmte, ist die Feuerwehr alarmiert worden. Als der Löschzug eintraf, bestätigte sich die Meldung, darum wurden sofort der Löschangriff vorbereitet und die Wasserversorgung aufgebaut.

Um in Ruhe arbeiten zu können, sperrten Polizei und Feuerwehr den Abschnitt ab. Zahlreiche Neugierige hatten sich hinter der Absperrung in der zu dieser Zeit stark frequentierten Fußgängerzone versammelt, um die Arbeit der Feuerwehr zu beobachten.

Es stellte sich jedoch schnell heraus, dass bei den Bewohnern lediglich das Essen auf dem Herd angebrannt war. Das wurde von der Feuerwehr dann professionell gekühlt.

Das Gebäude war allerdings recht verqualmt, es wurde mit einem Hochleistungslüfter wieder rauchfrei gemacht. Größerer Schaden entstand nicht, und auch der Rettungsdienst musste nicht eingreifen.

