Essen aus dem Laster beim Erlanger Streetfood Markt

Burger, Pizza und vielfältige Suppen lockten Menschen zum E-Werk - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Am Wochenende fand zum vierten Mal der "Erlangen Streetfood Markt" im und ums E-Werk statt. Nicht nur regionale Gaumenfreuden ließen die Herzen der zahlreich erschienen Hobby-Gourmets höher schlagen.

Foodtrucks auf dem E-Werk Parkplatz und Stände im E-Werk Hof bieten auf dem 4. Erlanger Streetfoodmarkt ein vielfältiges Angebot an leckerem Essen. © Harald Sippel



Was haben Kartoffelsuppe, Pizza und koreanisch mariniertes Rindfleisch gemeinsam? Richtig: Sie alle machten am vergangenen Sonntag Halt am E-Werk, als der vierte "Erlangen Streetfood Markt" die Hungrigen auf die Straße gelockt hatte.

Frisch aus dem Anhänger oder Lastwagen reichten die mobilen Küchen ihre Speisen, manche Rezepte hatten lange Reisen hinter sich: „NaPizza“, ein kleines Familienunternehmen, verwendet nur Zutaten aus der Region um Neapel für seine Pizza, die bei sage und schreibe 485 Grad im Ofen schmort.

"Suppdiwupp" aus Nürnberg setzt auf die Klassiker der schnellen Gerichte. Aus regionalen Produkten zaubern sie Kartoffelsuppe mit Wiener Würstchen, Chili con Carne ist auch noch im Gepäck.

Popcorn gegen Spende

Für die Naschkatzen, denen die warmen Temperaturen die Lust auf deftiges Essen verdorben hatte, war jedoch auch gesorgt: gegen eine kleine Spende bekam man im Großen Saal frisches Popcorn. Umrahmt wurde das Event von DJ-Musik, die Kleinsten der Besucher konnten sich im Saal das Gesicht bunt schminken lassen.

