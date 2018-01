Essen wie in Südamerika

Das Restaurant "La Empanaderia" in Erlangen - vor 6 Stunden

ERLANGEN - Spezialitäten aus Südamerika stehen auf der Karte des Restaurants "La Empanaderia" in der Schuhstraße.

Guten Appetit! Gilda Vera aus Paraguay präsentiert in ihrer Lokalität „La Empanaderia“ in der Schuhstraße einige ihrer südamerikanischen Köstlichkeiten. © Foto: Harald Sippel



Auf zur kulinarischen Reise durch Südamerika: Im "La Empanaderia" (La Empanaderia, Schuhstraße 5, geöffnet: Di. bis Fr. 17.30—23 Uhr, Sa. 12—23 Uhr, www.la-empanaderia.de) rückt man nicht etwa ein Land dieses Kontinents in den Mittelpunkt, sondern die Betreiber verstehen sich als kulinarische Botschafter von Kolumbien bis Kap Horn. Das spiegelt sich auf der Karte wider: Da gibt es als Spezialität des Hauses Empanadas in verschiedenen Varianten. Diese gefüllten Teigtaschen sind das bevorzugte Fingerfood Südamerikas und werden dort überall gegessen.

In der "Empanaderia" setzt man aufs Tapas-Prinzip. So stehen bei unserem Besuch "Pan de Queso" — also herzhafte Käsebällchen aus Maniok-Mehl mit Parmesankäse —, "Patacones" (frittierte und gepresste Kochbanane mit zart geschmortem Rindfleisch sowie Püree aus schwarzen Bohnen samt Salsa Hogao), die venezuelanische Spezialität "Tequeños" (frittierte längliche Teigtaschen gefüllt mit Käse), "Papa rellena" (mit Rinderhackfleisch gefülltes und in Pankomehl frittiertes Kartoffelpüree mit roten Zwiebeln und Salsa Huancaina) auf dem Speiseplan. Eher klassische Hauptgerichte sind die in der Pfanne flambierten Rinderfiletstreifen mit Gemüse und hausgemachten frittierten Kartoffeln "Lomo Saltado" oder der Latin-Burger "Arepa". Der Burger ist ein runder Fladen aus Mais, der mit Hühnchen mit Guacamole Salso oder zartgeschmortem Rindfleisch mit schwarzen Bohnen und Ceddar gefüllt wird. Alles schmeckt tatsächlich so lecker wie es klingt. Und dazu passt bestens das peruanische Nationalgetränk Pisco Sour, Matetee, ein Wein (die roten aus Südamerika, die weißen aus Franken) oder ein fränkisches Bier — etwa das Boeheim Craft Hell aus Pegnitz.

Da der Koch aus Peru stammt, wird Donnerstag bis Samstag auch eine Spezialität dieses Landes angeboten: "Ceviche". Das "Sushi der Anden" besteht aus klein geschnittenem rohen Thunfisch, der in Limettensaft kalt gegart und dann gewürzt wird.

"Reiseführerin" durch diese kulinarisch reizvollen Landschaften ist Gilda Vera. Ihr Motto: "Wir wollen einen Kurztripp nach Südamerika anbieten." Die Architektin — ihr ursprünglicher Beruf ist leicht im geschmackvollen und modernen Ambiente des Restaurants auszumachen — kam der Liebe wegen vor zwei Jahren nach Franken. Seit April arbeitet sie in Erlangens Innenstadt mit viel Energie daran, das "La Empanaderia" bekannt zu machen.

Anfangs kamen eher die "Latinos" Nordbayerns zu ihr. "In den ersten Monaten stellten sie 80 Prozent der Gäste", erinnert sie sich. Doch seit etwa einem Vierteljahr brummt der Laden und gerade rund ums Wochenende lohnt sich auf alle Fälle eine Tischreservierung.

Natürlich fiebert man in "La Empanaderia" auch der WM entgegen, plant sogar, die Spiele der südamerikanischen Mannschaften zu übertragen. Schließlich hängt hier an der Wand auch ein gerahmtes und signiertes Trikot der paraquayischen Fußball-Legende Roque Santa Cruz.

smö