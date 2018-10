EU-Fördergelder für Erlanger Hedenusschule

Unterstützung bei digitaler Bildung - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Die Hermann-Hedenus-Grundschule erhält Fördergelder aus dem EU-Programm "Erasmus+" und Unterstützung im Bereich der digitalen Bildung.

Symbolbild © Lukas Schulze/Illustration (dpa)



Symbolbild Foto: Lukas Schulze/Illustration (dpa)



Die Lehrerinnen der Hedenus-Grundschule sind stolz darauf, dass ihr Projektantrag zum Thema "Digitale Bildung" genehmigt wurde. Dadurch haben nun mehrere Pädagoginnen die Gelegenheit, an einer Partnereinrichtung im Ausland zu hospitieren und bei internationalen Lehrerfortbildungen Erfahrungen zu sammeln.

"Unser Erasmusprojekt bietet die einmalige Chance, europäische Impulse zur Verbesserung der Unterrichtsqualität, insbesondere im Bereich der digitalen Bildung, zu nutzen und zugleich den europäischen Gedanken im Schulalltag aktiv zu leben", so Britta Neefischer, Koordinatorin des Projekts.

In Konferenzen und schulhausinternen Lehrerfortbildungen werden die neuen Erfahrungen an das Kollegium weitergegeben. Dazu ist eine entsprechende digitale Ausstattung der Schule notwendig. Schulleiterin Christine Gilsbach weiß die ersten Beamer, Dokumentenkameras und iPads sowie eine interaktive Tafel in ihrer Grundschule sehr zu schätzen.

Zur Vertiefung der europäischen Beziehungen ist neben den Auslandsaufenthalten der Kolleginnen unter anderem auch der Besuch von spanischen Lehrern an der Schule in Alterlangen geplant. Langfristig sollen die Kontakte zu europäischen Partnereinrichtungen ausgebaut und gleichzeitig die digitale Bildung vorangetrieben werden.

en