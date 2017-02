Exhibitionist belästigt Zehnjährigen bei BMX-Bahn

Mann beleuchtet sich mit Taschenlampe - Polizei sucht nach Zeugen

ERLANGEN - Gleich zwei Fälle von Exhibitionismus in Erlangen meldet die Polizei am Sonntagmorgen. Ein bislang unbekannter Mann zeigte sich einem Zehnjährigen an einer BMX-Bahn - dabei beleuchtete er sich sogar noch mit einer Taschenlampe.

Der Vorfall soll sich bereits am Freitagabend in der Schenkstraße ereignet haben. In der Zeit zwischen 17 und 18 Uhr trat der Unbekannte an der Bahn dem Jungen gegenüber und onanierte. Der Junge lief weg, seine Eltern verständigten die Polizei.

Kurze Zeit später trat ein ebenfalls bislang unbekannter Mann aus dem Gebüsch der Bushaltestelle Berliner Platz, zog seine Hose herunter und onanierte vor zwei Frauen. Auch hier leuchtete der Mann mit einer Taschenlampe umher.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Etwa 175 cm groß, ca. 40 Jahre, er trug eine schwarze Jacke mit Kapuze, eine schwarze Jogginghose, eine weiße Unterhose und eine dunkle Mütze.

Die Erlanger Kripo hat die Ermittlungen übernommen und prüft, ob zwischen beiden Vorfällen ein Zusammenhang besteht.

Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

