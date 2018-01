Exhibitionist entblößt sich vor Erlanger Studentinnen

Mehrmals kehrte er zum Studentenheim zurück - Die Polizei sucht Zeugen - vor 26 Minuten

ERLANGEN - Ein Unbekannter belästigte am Dienstagabend gleich mehrere Erlanger Studentinnen. Er zeigte sich ihnen vor einem Studentenheim nackt. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Dienstagabend wurden Erlanger Studentinnen gleich dreimal von einem Exhibitionisten bedrängt. Dabei handelt es sich vermutlich immer um ein und dieselbe Person. Der noch unbekannte Täter zeigte sich in der unmittelbaren Nähe des Internationalen Studentenwohnheims in der Wichernstraße. Zu den Vorfällen kam es zwischen 18.30 und 19.15 Uhr.

Die Polizei sucht Zeugen - der Täter wird wie folgt beschrieben:

Ungefähr 20 bis 25 Jahre alt, 170 bis 175 cm groß, schlanke Statur, ausländisches Aussehen, dunkle kurze Haare, dunkle Augen, keine Brille.

Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Nummer (0911) 2112 3333 zu melden.

mch