Exhibitionist entblößt sich zweimal an der Erlanger Regnitz

Beschreibung des Mannes liegt vor - Polizei sucht nun nach Zeugen - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Zwei Vorfälle am Wöhrmühlsteg in Erlangen beschäftigen die Polizei: Die Beamten suchen momentan nach einem unbekannten Mann, der sich gleich zweimal innerhalb von einer Woche nackt vor jungen Frauen gezeigt hat.

Am Donnerstag und am Samstag zog sich der Unbekannte vor Frauen aus: Die Vorfälle fanden beide Male zwischen 18 und 19 Uhr an der Regnitz nahe des Wöhrmühlstegs in Erlangen statt. Die Frauen lagen dort auf einer Wiese und entdeckten den Mann in einem angrenzenden Waldstück, wo er sich ihnen laut Polizei in schamverletztender Weise zeigte. Die Frauen standen in beiden Fällen auf, gingen auf den Täter zu und sprachen ihn an - daraufhin flüchtete er.

Der Unbekannte ist laut den Zeuginnen etwa 35 Jahre alt und hat kinnlange, leicht gelockte, dunkle Haare. Bei der ersten Tat war er oberkörperfrei, trug aber eine schwarz-graue Hose - eine Art Bauarbeiterhose, wie die Polizei mitteilte. Als er sich dann am Samstag erneut vor zwei jungen Frauen auszog, trug er ein T-Shirt, eine hellblaue Dreiviertelhose und eine schwarze Baseballkappe.

Die Erlanger Polizei sucht nach Zeugen, diese sollen sich unter der Telefonnummer 091121123333 melden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.