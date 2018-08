Exhibitionist fährt in Erlangen zwei Mädchen nach

Mann zweigt sich zwei Mal in schamverletzender Weise _ Mit dunklem Motorroller unterwegs - vor 0 Minuten

ERLANGEN - Am Donnerstagabend hat sich ein Exhibitionist am Dummetsweiher zwei Mädchen gezeigt.

Zwei Mädchen waren gegen 20.30 Uhr am Nordostufer des Dummetsweiher unterwegs, als sich ihnen der unbekannte Mann in schamverletzender Weise zeigte. Als sich die beiden Jugendlichen in Richtung Adenauerring entfernten, folgte ihnen der Täter auf einem dunklen Motorroller. Nach dem Überqueren der dortigen Brücke trat der Täter den beiden Mädchen erneut in anstößiger Weise entgegen.

Täterbeschreibung: Zirka 30-40 Jahre alt, etwa 170 cm groß, schlank, europäisches Erscheinungsbild, kurze Haare, bekleidet mit blau-grauem T-Shirt und blau-grauer kurzer Hose, unterwegs mit dunklem Motorroller.

Das Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Sachdienliche Hinweise zum Tatverdächtigen nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter (09 11) 21 12 33 33 entgegen.