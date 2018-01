Exhibitionist taucht auf Kinderspielplatz auf

Vorfall am Sonntagnachmittag in Erlangen - Polizei sucht Zeugen - vor 9 Stunden

ERLANGEN - Ein Mann manipulierte auf einer Bank auf einem Spielpaltz in Erlangen an seinem Glied. In der Nähe spielten Kinder. Nun bittet die Polizei um Hinweise.

Der unbekannte Mann saß am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr auf einer Sitzbank am Spielplatz in der Goldwitzerstraße in Erlangen, als er an seinem Glied manipulierte. Drei Kinder befanden sich währenddessen in unmittelbarer Nähe. Ein 33-jähriger Mann sah gerade noch, wie sich der alkoholisierte Täter fluchtartig über die Kunigundenstraße in Richtung Westen entfernte, konnte ihn jedoch nicht mehr festhalten. Auch eine sofort ausgelöste Fahndung der Polizei verlief negativ.

Der Mann wird auf etwa 50 Jahre geschätzt, ist etwa 170 cm groß, schlank und war schwarz gekleidet, wie die Polizei mitteilt. Er soll ein ungepflegtes Erscheinungsbild haben.

Die Polizei bittet telefonisch um Hinweise unter (0911) 2112-3333.

sr