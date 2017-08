Exhibitionisten als Nachahmer in Erlangen?

Mehrere Vorfälle innerhalb von wenigen Wochen in der Stadt - vor 10 Stunden

ERLANGEN - In Erlangen zeigten sich mehrere Exhibitionisten innerhalb von wenigen Wochen. Sind da Trittbrettfahrer am Werk und gibt es diese in dem Bereich überhaupt? Die EN hakten nach.

In Erlangen treten immer mehr Exhibitionist auf. Hier ein Symbolfoto. © Isabel Bernhard



In Erlangen treten immer mehr Exhibitionist auf. Hier ein Symbolfoto. Foto: Isabel Bernhard



Nachahmertaten hält Michael Konrad bei Exhibitionismus für wenig wahrscheinlich. "In der Regel", sagt der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken, "handelt es sich dabei um eine Triebtat – und die ist mit einer Art Sucht zu vergleichen". Klassische Trittbrettfahrer fänden sich hingegen eher bei anderen Delikten, etwa bei Bombendrohungen: "Da meldet einer nach einem Bericht ebenfalls eine Bombe, weil er sich eine Gaudi daraus machen will, dass der Bahnhof gesperrt wird."

Trotz einer geringen Wahrscheinlichkeit könne man aber auch bei Exhibitionisten den Nachahmer-Effekt nicht völlig ausschließen — dazu aber müsste man den Einzelfall betrachten und, wenn möglich, Täter und Motiv kennen. Genau das aber sei oft das Problem, erläutert der Sprecher: "Da wir die Täter oft nicht ermitteln, können wir sie zu ihren Motiven auch nicht befragen." Aber wenn die Polizei einen Exhibitionisten findet, müsse dieser sich klar zu seinen Beweggründen äußern.

Oft aber gingen die Taten mit einer Zeitverzögerung und dazu noch sehr ungenauen Personenbeschreibungen bei den Dienststellen ein: "Dann ist der Mann meistens über alle Berge und für uns nur noch schwer oder gar nicht mehr auffindbar." Natürlich könne er es gut verstehen, sagt Konrad, wenn Kinder oft erst nach Stunden ihren Eltern von dem Erlebnis berichteten oder auch Frauen geschockt davonlaufen. Dennoch appelliert er an alle, die von einem Exhibitionisten belästigt wurden, sofort die Notrufnummer 110 zu wählen. "Je schneller wir vor Ort sind, desto größer ist die Chance, dass wir den Täter erwischen."

Wann aber ist ein Exhibitionist überhaupt ein Täter? Auch hier müsse man wieder das Einzelbeispiel ansehen: "Wenn jemand ein FKK-Freund ist und gerne nackt im Wald spazieren geht oder als geistig Verwirrter oder Demenzkranker die Hose herunterlässt, ist das etwas anderes als wenn sich jemand absichtlich nackt auf einem Kinderspielplatz zeigt oder sich dort befriedigt", erklärt der Sprecher.

Ein Exhibitionist kann zu einer Geld- oder einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr verurteilt werden. Das müsse ein Richter entscheiden.

In den vergangenen Wochen hatte es in Erlangen mehrere Zwischenfälle mit Exhibitionisten gegeben. Erst am Donnerstag ließ ein Mann vor zwei Mitarbeitern der Straßenreinigung seine Hose herunter. Am Samstag zeigte sich ein Exhibitionist auf einem Spielplatz in der Komotauer Straße.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

sc