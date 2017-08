Extrem tiefergelegter Golf bringt Polizei zum Schmunzeln

19-Jähriger wurde am Mittwoch auf der A3 kontrolliert

ERLANGEN - Tiefer kann man nicht sinken - so sah es zumindest die Verkehrspolizei Erlangen, die am Mittwochnachmittag den tiefergelegten Golf eines 19-Jährigen auf der A3 kontrollierte. Die Räder des getunten Fahrzeugs schleiften bereits an den Kotflügeln, sodass die Funken nur so sprühten.

Das halbherzige Autotuning eines 19-Jährigen aus dem Landkreis Fürth hat die Polizei aktuell zu einer ganz besonders anschaulich geschriebenen Pressemitteilung inspiriert: Am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr war der Erlanger Verkehrspolizei ein besonders tiefergelegter schwarzer Golf auf der A3 zwischen Höchstadt und Erlangen aufgefallen, der selbst diensterprobte Beamte so zu amüsieren schien, dass die folgenden Formulierungen entstanden.

Das Fahrzeug lag "gefühlt tiefer als ein Formel-1-Bolide", formuliert der Autor der Presseinformation. Weiter heißt es: "Wenn schon ein betagtes Auto, dann supercool".

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass "die Freude am Tuning nicht mit dem Geldbeutel korrespondierte", so die Polizei. Zum Tieferlegen des Autos reichte das Geld des 19-Jährigen anscheinend noch, mutmaßen die Beamten, für die Karosserie- und sonstige Anpassungsarbeiten nicht mehr. Drei der vier Räder schleiften an den Kotflügeln, sodass kleinste Bodenwellen zu einem stattlichen Funkenregen führten. Die Folge: tiefe Kratzspuren am gesamten Unterboden.

"Die Fahrt zum Prüfingenieur war dann auch die letzte Strecke, die das halbherzig getunte Fahrzeug noch zurücklegte", heißt es schlussendlich zum Ende der Pressemitteilung: Der Golf wurde als völlig verkehrsunsicher eingestuft und die Weiterfahrt untersagt.

