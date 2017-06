Fahrgast bremst Bergkirchweih-Besucher aus

Nach Notentriegelung Bahnsperre - Massen mussten am Erlanger Bahnhof warten - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Über 2000 Bahnfahrer hat ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag ausgebremst, weil er die Notentriegelung ausgelöst hat. Deshalb konnte der S-Bahn-Zug nicht weiterfahren.

Laut Polizei mussten gegen 0.30 Uhr rund 800 Fahrgäste auf den nächsten Zug warten und umsteigen, so dass sich zeitweise zirka 2500 Personen, welche in der überwiegenden Anzahl deutlich alkoholisiert waren, am Bahnhof aufhielten.

Durch Absperrungen der Zugänge zu den Bahngleisen sowie Streifentätigkeiten im Bereich der Gleise konnte die Situation entschärft werden, so dass die Wartenden bis gegen 1.30 Uhr mit den von der Bahn eingesetzten Sonderzügen ihren Weg in Richtung Nürnberg fortsetzen konnten.

