Fahrgast schlug Taxifahrer in Baiersdorf

Chauffeur hielt vorzeitig, da die Kunden aus dem Landkreis Bamberg zu wenig Geld hatten - vor 36 Minuten

BAIERSDORF - Dass ein Taxifahrer zwei Männer aus dem Landkreis Bamberg fragte, ob sie die Fahrt auch bezahlen könnten, hat ihm Prügel eingetragen.

Symbolbild © dpa



Symbolbild Foto: dpa



Die zwei Männer wollten sich am Pfingstmontag in den frühen Morgenstunden, nachdem sie in Erlangen eine durchzechte Nacht verbracht hatten, mit dem Taxi nach Hause fahren lassen. Während der Fahrt fragte der Taxifahrer nach, ob sie auch genug Bargeld dabei hätten. Der 31-Jährige war mit über zwei Promille bereits eingeschlafen und nicht mehr ansprechbar.

Der zweite, 30-jährige Fahrgast hatte nur noch 15 Euro Bargeld bei sich. Deshalb entschloss sich der Taxifahrer, die Fahrt in Baiersdorf zu beenden. Zur Unterstützung rief er dabei einen zweiten Taxifahrer herbei. Beim Versuch den schlafenden Fahrgast zu wecken, trat der zweite Fahrgast unvermittelt mit dem Fuß in den Bauch des Taxifahrers und schlug ihm mit der Faust auf die Nase. Zu allem Überfluss schüttete er auch noch Bier über dessen Kopf und beleidigte den Taxifahrer mit unflätigen Worten.

Gegenüber der herbeigerufenen Polizeistreife zeigte sich der rabiate Fahrgast recht unkooperativ und verweigerte die Angaben seiner Personalien. Er wurde deshalb zur Identitätsfeststellung auf die Polizeiwache gebracht. Der sichtlich angetrunkene 30-Jährige verweigerte zudem einen Alkoholtest.

Er wird sich nun unter anderem wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Beleidigung verantworten müssen.

en