Fahrraddieb mit Drogen in Erlangen unterwegs

Gegen den 27-Jährigen wird ermittelt - vor 34 Minuten

ERLANGEN - Bei der Kontrolle eines Fahrradfahrers stellte sich heraus: Er war mit einem gestohlenen Rad und Rauschmitteln in Erlangen unterwegs.

Der 27-Jährige fuhr in Bruck auf einem gestohlenen Kinderfahrrad. Zudem nahmen die Beamten süßlichen Geruch wahr. Der Mann führte in der Kleidung versteckt ein Tütchen mit einer Kleinstmenge an Marihuana mit. Fahrrad und Rauschmittel wurden sichergestellt.

Gegen den Erlanger wird wegen Fahrraddiebstahls und wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

