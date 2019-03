Fahrraddiebe auf frischer Tat in Erlangen ertappt

ERLANGEN - Eine Gruppe von Fahrraddieben ist der Erlanger Polizei am Dienstag ins Netz gegangen. Dank eines wachsamen Anwohners. Die Täter hatten wohl einen Transporter voll mit Fahrrädern bei sich.

Ein Anwohner der Hartmannstraße in Erlangen beobachtete am Dienstag gegen 20 Uhr einen verdächtigen Transporter. Die alarmierten Beamten fanden schließlich einen offenstehenden Kastenwagen vor, wie die Polizei mitteilt. In dessen Laderaum stapelten sich förmlich die Fahrräder.

Die Polizei leitete eine Fahndung ein, wobei sie auf vier verdächtige Personen trafen. Diese inspizierten in einem Fahrradraum eines angrenzenden Anwesens gerade die abgestellten Räder.

Es stellte sich schließlich heraus, dass sich die Gruppe zwar berechtigt in dem Gebäude aufhielt. Dass sie an den Fahrrädern "herumwerkelten" jedoch war widerrechtlich. Denn Eigentumsnachweise für diese konnten die Betroffenen nicht vorlegen.

Außerdem nahmen die Polizisten zehn, meist minderwertige Räder, zur weiteren Überprüfung in Gewahrsam. Gegen die vierköpfige Gruppe wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrraddiebstahls eingeleitet.

