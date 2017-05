Fahrradfahrer in Bubenreuth schwer verletzt

BUBENREUTH - Ein 69 Jahre alter Fahrradfahrer ist bei einem Unfall in der Nähe des Bahnhofs in Bubenreuth schwer verletzt worden und wurde in die Klinik eingewiesen.

Der Fahrradfahrer fuhr nach Angaben der Polizei aus Richtung Bubenreuth kommend nach Erlangen. Auf Höhe der Baustelle an der Bahnunterführung übersah er offensichtlich eine Schlauchbrücke, die quer über den Radweg verlief, und wegen der dort herrschenden Lichtverhältnisse in der Unterführung nur schlecht zu erkennen war.

Der Fahrradfahrer stürzte und blieb bewusstlos liegen. Durch den Sturz erlitt der Mann, der keinen Fahrradhelm trug, eine stark blutende Kopfplatzwunde und eine starke Gehirnerschütterung. Er musste eine Nacht zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben.

Da die Schlauchbrücke laut Polizei nicht durch Warnschilder abgesichert war, wird der verantwortliche Bauleiter der Baustelle nun von den Beamten strafrechtlich zur Verantwortung gezogen. Den Bauleiter erwartet unter anderem vermutlich ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Zu diesem Unfall werden noch Zeugen gesucht, die den Unfallhergang beobachtet haben könnten.

Auch ist nicht auszuschließen, dass es zu weiteren Unfällen an der ungesicherten Schlauchbrücke kam. Wer Angaben zu der Sache machen kann, kann sich bei der Polizeiinspektion Erlangen-Land unter Telefon (0 91 31) 76 05 14 melden.

