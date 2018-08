Fahrradklau geht in Erlangen um

E-Bike im Wert von 1500 Euro und andere Räder gestohlen - vor 48 Minuten

ERLANGEN - Am vergangenen Wochenende sind im Bereich der Innenstadt mehrere Fahrräder gestohlen worden.

Symbolbild: Ein Bügelschloss wird aufgebrochen. Mehrere Räder wurden in der Erlanger Innenstadt gestohlen. © Friso Gentsch, dpa



Ein am Freitag kurzzeitig in der Nürnberger Straße/Ecke Henkestraße versperrt abgestelltes E-Bike der Marke Pegasus im Wert von rund 1500 Euro war das teuerste der gestohlenen Fahrräder. Die anderen Fahrräder, die unter anderem in der Schuhstraße sowie in der Mozartstraße abgestellt waren, haben einen geschätzten Wert von zusammen 2000 Euro.

In einem weiteren Fall konnte der Dieb im Ortsteil Bruck von einem Anwohner beobachtet werden. Zunächst prüfte der vermeintliche Dieb am Sonntag früh gegen 7 Uhr mehrere Fahrräder, die auf einem Abstellplatz an einem Mehrfamilienhaus standen, ob sie abgesperrt waren.

Anschließend entwendete der Mann von einem Fahrrad den Sattel, steckte diesen auf ein unversperrtes Rad und fuhr mit dem Damenrad davon.

Der Täter wird als 20-jähriger, schlanker Mann beschrieben. Zur Tatzeit trug der Täter eine kurze Hose und ein T-Shirt.

