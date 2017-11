Fairness für alle Verkehrsteilnehmer in Erlangen

ERLANGEN - In einer Informations- und Diskussionsveranstaltung in der Kleinen Ladeshalle am Montag, 13. November, von 18.30 bis 21 Uhr, soll die Zukunft des Kraftverkehrs in Erlangen thematisiert werden. Die Planer wollen Vorschläge hören.

Fußgänger, Kinderwagenlenker und Rollstuhlfahrer werden gleichermaßen behindert, wenn Räder undiszipliniert abgestellt werden (li.), wie hier in der Goethestraße. Vor allem Senioren wünschen sich mehr Sitzplätze in der Fußgängerzone auf bequemen Bänken (Mitte). Die Stadt hat aber auch gute Aufenthaltsorte, wie hier im Schlossgarten. © Fotos: Millian



Das umfasst den Personen- ebenso wie den Güterverkehr – ist seit langem klar und wird durch die tatsächlichen Verhältnisse quasi diktiert: Es geht um Verkehrsvermeidung, um eine verbesserte Verkehrslenkung und nicht zuletzt auch um mehr "Verkehrsgerechtigkeit". Letzteres meint, dass nicht einzelne, meist noch ungeeignete Verkehrsachsen, viel Verkehr aufnehmen müssen, während andere, die eine höhere Verkehrsbelastung vertrügen, unbelastet bleiben.

Ein klassisches Beispiel dafür ist in der Erlanger Nordstadt die Neue Straße, die als städtebaulich logische Verlängerung der Pfarrstraße den Großteil des nach und von Erlangen ein- und ausströmenden Verkehr aufnehmen muss, ohne dafür "qualifiziert" zu sein. Stadtplanungsreferent Josef Weber spricht in diesem Fall sogar von einem Etikettenschwindel – "die Neue Straße wird als Straße für den Durchgangsverkehr missbraucht, obwohl sie dafür nie vorgesehen war."

Bei der Veranstaltung am Montagabend werden die Bürgerinnen und Bürger auch mit den vorläufigen Ergebnissen des Forums für den Verkehrsentwicklungsplan konfrontiert, das – gemeinsam mit Fachleuten – im Juli bereits zum 14. Mal getagt und sich mit allen Fragen der Mobilität in der Stadt und in deren Umland-Beziehungen befasst hat. In dem Forum sitzen Vertreter von Institutionen (wie der Wirtschaft oder der Universität), von Umwelt- und Bürgerverbänden sowie der Gewerkschaften und der im Stadtrat vertretenen Parteien.

Die großen Leitlinien bei der künftigen Verkehrsführung in Erlangen wurden spätestens auf der 14. Sitzung des VEP-Forums deutlich. Da Erlangen vor allem mit dem Ost-West-Verkehr ein Problem hat – siehe Neue Straße –, müssen künftig leistungsfähige Verkehrsachsen entwickelt werden, die möglichst viel Verkehr aus der Innenstadt heraushalten, diese aber gleichzeitig erreichbar lassen – die Quadratur des Kreises, sozusagen.

Erste Szenarien für einen künftigen Autoverkehr – auch zur Entlastung der Neuen Straße und der Henkestraße – sehen eine Bündelung des Verkehrs auf weniger Achsen wie der Werner-von-Siemens-Straße oder der Palmsanlage vor, auch der Verkehr über die Äußere Brucker Straße in die Innenstadt könnte anders gelenkt werden. Zudem würde eine Verlängerung der Thalermühlstraße bis zur Autobahnauffahrt "Mitte" die Altstadt entlasten. Dass in diesen Vorschlägen viel Zündstoff steckt, ist absehbar.

Zu den Vorstellungen, wie sich die Mobilität in der Innenstadt bis zum Jahr 2030 entwickeln könnte oder sollte, wurden im Rahmen des Verkehrsentwicklungsplans nicht nur verschiedene Ideen zur Verkehrsführung entwickelt, sondern auch ein integriertes Parkraumkonzept für die Innenstadt entwickelt. Im Klartext: Nicht nur der rollende Verkehr stellt eine Herausforderung dar, sondern auch der ruhende. Klar ist: Der knappe Stadtraum muss zwischen Autofahrern, Radlern und Fußgängern sowie besonders zu berücksichtigenden Personengruppen wie Kindern, Senioren und Behinderten mit unterschiedlichen Handicaps fair aufgeteilt werden.

Dass hier trotz eines bereits vorhandenen elektronischen Parkleitsystems großer Handlungsbedarf besteht, zeigten zwei aktuelle "Stadtspaziergänge", die ein an der Verkehrsplanung beteiligtes Gutachterbüro durchführte. Daran nahmen die erwähnten Fußgängergruppen teil, die zahlreiche Schwachstellen im städtischen Verkehrsgeschehen aufdeckten und deutlich machten, dass viele Menschen mit Handicap (oder auch "nur" mit einem Kinderwagen) nicht behindert sind, sondern behindert werden.

Zu den großen Schwachstellen gehören zu schmale und oft noch zusätzlich zugeparkte Gehwege. Das "Aufparken" auf eigentlich den Fußgängern vorbehaltenen Gehwegen zwingt zu einem regelrechten Hindernislauf. Zu viele "wilde" Fahrradabstellplätze sowie ein nachlässiger Umgang mit den Drahteseln behindern alle anderen Verkehrsarten und schaffen viele Konflikte zwischen Radfahrern und Fußgängern – obwohl, so haben die Gutachter festgestellt, Erlangen ein erstaunlich unterdurchschnittliches Aufkommen an Fußgängern hat.

Diese kommen allerdings auch besonders stark in den Genuss der vielen Plätze der Stadt, denen bereits heute überwiegend eine gute Aufenthaltsqualität bescheinigt wird. Aber auch hier haben die "Spaziergänge" gezeigt, dass es der Verbesserungen bedarf. Das reicht vom Ersatz schlechten Kopfsteinpflasters über vermehrte Ruhemöglichkeiten auf annehmbaren Bänken bis zu einer Beschilderung, die allen Fußgängern nützen würde.

