Falsche Handwerker bestahlen Senioren in Erlangen

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang ausdrücklich vor Trickbetrügern - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Am Dienstagnachmittag erbeuteten Trickbetrüger von einem Erlanger Ehepaar Bargeld und Schmuck. Die Täter verschafften sich als vermeintliche Handwerker Zutritt zur Wohnung.

Gegen 14.30 Uhr klingelten die beiden Unbekannten laut Polizei an der Tür des Ehepaars in der Äußeren Brucker Straße und gaben sich als Angestellte der Stadtwerke aus. Unter dem Vorwand, eine Überprüfung an den Wasserleitungen vorzunehmen, wurden sie in die Wohnung eingelassen.

Als die beiden Männer die Wohnung wieder verlassen hatten, stellten die Senioren fest, dass ihr Schlafzimmer durchsucht worden war und Bargeld sowie Schmuck im Wert von über 1000 Euro fehlten. Die Polizei sucht nun nach den beiden Tätern:

Der erste Täter soll zwischen 18 und 20 Jahre alt, 175 bis 180 Zentimeter groß und normal gebaut sein. Er trug eine dunkle Jacke mit einer auffällig gelben Schrift auf der linken Seite, und genauso wie sein Komplize sprach er Deutsch mit osteuropäischem Akzent.

Der zweite Täter soll zwischen 28 und 30 Jahre alt und ungefähr 170 Zentimeter groß sein, mit einem kräftigen Bauchansatz. Er trug ebenfalls eine dunkle Jacke mit gelber Schrift linksseitig.

Etwaige Zeugen werden gebeten, sich an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Nummer 0911 2112 3333 zu wenden.

Auch in Forchheim waren Betrüger unterwegs, die sich jedoch nicht als Handwerker, sondern als Polizisten ausgegeben hatten. Die Polizei warnt ausdrücklich vor dem Auftreten von Trickbetrügern.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.