Farbe und Form in Einklang in Eckental

Der VHS-Fotoclub präsentiert eine Auswahl von Arbeiten in einer Ausstellung — Klavier am Sonntag - vor 9 Stunden

ECKENTAL-ESCHENAU - "Farbe und Form". Diesem Thema widmeten sich die Mitglieder des VHS-Fotoclubs Eckental im vergangenen Jahr. Die Ergebnisse sind am Samstag und Sonntag, 3. und 4. Februar, in der Georg-Hänfling-Halle, Pfarrgarten 1, zu sehen.

In Form gebogen, in Farben schwelgend – wie festgehaltene Stücke aus einem Regenbogen wirkt das Material in diesem Bild, das Klaus Fleischmann aufgenommen hat.



Hochinteressant sind die verschiedenen Ansätze und Herangehensweisen der Fotografen. Die Ausstellung ist an beiden Tagen jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Am Sonntag zwischen 14 und 16 Uhr spielen Jugendliche aus dem Gymnasium Eckental Solostücke am Klavier. Der Eintritt ist frei.

In unserer Welt ist Farbe, abgesehen von farbigem Licht, ohne Form nicht denkbar. Und im praktischen Alltagsleben ist in der Regel zuerst eine Form da, die dann – mehr oder weniger bewusst — mit Farbe behandelt wird. Im Idealfall wirken Farbe und Form zusammen. Und aus diesem gelungenen Zusammenspiel ergeben sich dann die vielfältigsten Fotomotive, die in der Ausstellung des Eckentaler VHS-Fotoclubs am Wochenende, 3. und 4. Februar, zu sehen sind.

Motive gibt es in allen Bereichen, angefangen von der Natur über Architektur, Kunst, … Aus ganz banalen Gegenständen werden durch den Einsatz der ambitionierten Hobbyfotografen farbenfrohe Bilder mit überraschender Motivgestaltung. Das Spiel mit Farbe und Form lässt Gegenständliches abstrakt wirken und Abstraktes erhält durch die Bildgestaltung eine Form.

Die etwa 130 großformatigen, aufwändig gerahmten Fotos werden ergänzt durch eine Bilderschau, in der auf einer großen Leinwand ein Querschnitt aus Lieblingsthemen der Mitglieder des Fotoclubs gezeigt wird.

Informationen gibt es unter www.fotoclub-eckental.de

