Am Mittwoch spielten Calexico im Erlanger E-Werk - ihre Musik bewegt sich zwischen Rock, Jazz und Folk. Die Fans der US-amerikanischen Musiker strömten am Abend in den Konzertsaal und waren begeistert. "The Thread That Keeps Us" heißt das aktuelle Album der Band, das 2018 erschienen ist. © Klaus-Dieter Schreiter