Fasching: Brucker Gaßhenker sind bestens vorbereitet

26. Februar

ERLANGEN - Am 26. Februar wird der Gaudiwurm der Gaßhenker wieder durch die Brucker Straßen ziehen. Die Vorbereitungen sind weitestgehend abgeschlossen, und der neue Vorstandswagen ist jetzt auch schon der Öffentlichkeit vorgestellt worden.

Der neue Vorstandswagen der Brucker Gaßhenker ist jetzt der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Er gleicht einer überdimensionalen Narrenkappe. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Am 14. Februar setzen sich tausende Frauen auf der ganzen Welt gegen Gewalt an Frauen ein. Im Frankenhof werden die passenden Tanzschritte für die Veranstaltung, den sogenannten Tanz-Flashmob, geübt.

„Break every chain, break every chain“, hallt es durch den Saal im Frankenhof. 27 Frauen und vereinzelte Männer springen, tanzen, lachen und schwitzen. „Dreh nochmal richtig auf DJ“, ruft Choreographin Beddie Beck ihrem Sohn zu. Der achtjährige Joschua schaltet die Musik lauter.

Es ist gerade Tanztraining für die Aktion „One Billion Rising“, die am 14. Februar, Valentinstag, stattfindet. An diesem Tag werden hunderte von Frauen in der Erlanger Fußgängerzone einen Flashmob veranstalten. Zur gleichen Zeit wie tausende Frauen weltweit tanzen sie die Choreographie zu „Break every chain“ und setzen sich mit diesem Akt weltweiter Solidarität gegen Gewalt an Frauen ein.

Ursprünglich kommt die Aktion aus den USA. Die Autorin und Frauenrechtlerin Eve Ensler startete vor fünf Jahren zum ersten Mal den Aufruf zu „One Billion Rising“. Der Hintergrund ist, dass jede dritte Frau weltweit bereits Opfer von Gewalt war. Jede dritte Frau wurde schon einmal geschlagen, zu sexuellem Kontakt gezwungen, vergewaltigt oder in anderer Form misshandelt. Jede dritte Frau entspricht weltweit einer Milliarde Frauen. Ensler ist selbst Missbrauchsopfer und möchte deshalb zusammen mit einer Milliarde Frauen ein Ende dieser Gewalt fordern.

Die Erlanger Erzieherin Beddie Beck war ebenfalls von sexueller Gewalt betroffen. Vor einigen Jahren beschloss sie, sich dagegen stark zu machen. Sie zog das Internet zu Rate und fand „One Billion Rising“. Seitdem organisiert sie den Flashmob jedes Jahr in Erlangen. Jedes Jahr das selbe Lied, jedes Jahr die selbe Choreographie und jedes Jahr singen Frauen zur selben Zeit in 205 verschiedenen Ländern: „This is my body, my body's holy - No more excuses, no more abuses - We are mothers, we are teachers, -We are beautiful, beautiful creatures“.

Die Veranstalterin bezeichnet die Aktion als eine Weigerung, Gewalt gegen Mädchen und Frauen als gegeben hinzunehmen. „Man tauscht mit dem Tanz etwas Friedliches gegen was Brutales“, erklärt die Erzieherin. „Für die Frauen, die von Gewalt betroffen sind, ist das ein tolles Gefühl. Man ist in diesem Moment verbunden. So zeigen wir den Frauen, dass wir für sie aufstehen und dass sie nicht alleine sind.“

Beck freut sich für jede einzelne Person, die sie mit ihrem Engagement erreichen kann. Im letzten Jahr kam nach dem Flashmob ein älterer Mann auf sie zu. Mit Tränen in den Augen erzählte er, dass seine verstorbene Frau selbst Opfer von Gewalt war. Und dass ihm diese Veranstaltung sehr gut getan hat.

Ein letztes Mal geht Beck mit den Teilnehmern den Tanz durch. „Vor, rechts, rück, ran. Vor rechts, rück, ran.“ Unter den Tänzern ist jetzt auch ihr Sohn Joschua. Auch er wird am Valentinstag mittanzen und ein Zeichen gegen Gewalt setzen. Selina Bettendorf

90 Meter verschiedener Balken, 180 Meter Latten unterschiedlicher Größe, 32 Meter Dielen, 20 Schrankrückwände und 60 Meter Lichtschlauch: Die Massen an Material, das die Gaßhenker für ihren neuen Vorstandswagen verbaut haben, sind schier unvorstellbar. Mit acht Kilogramm Schrauben wird all das zusammengehalten, und mit 15 Kilogramm Farbe hat die Konstruktion, die einer riesigen Narrenkappe nachempfunden ist, ihren weiß-blauen Anstrich bekommen.

Zwölf Wochen lang hatte das Baustellenteam um Herbert Häusinger daran gewerkelt und insgesamt über 2000 Arbeitsstunden aufgewendet. Aber die viele Arbeit hat sich gelohnt, der neue Vorstandswagen ist ein echter Hingucker geworden. Ein neuer musste übrigens her, weil der alte regelrecht zusammengebrochen war. Das gute Stück wurde auf ein Fahrgestell aufgebaut, das in Kriegenbrunn als Pferdetränke gedient hatte. Vorgestellt haben die Gaßhenker ihren neuen Vorstandswagen während ihres sogenannten „Inserententreffens“

Das veranstalten sie jedes Jahr, um ihren Gönnern danke zu sagen für die Unterstützung. Denn ohne Spenden und Inseraten im Faschingsheft könnte der Gaudiwurm, der die Gaßhenker immerhin gut 10 000 Euro kostet, nicht stattfinden.

An dem Zug werden, wie Philipp Möhring berichtete, 18 eigene Gruppen, zwei Musikkapellen, fünf befreundete Faschingsgesellschaften sowie zahlreiche Vereine und freie Gruppen teilnehmen. Den am Straßenrand erwarteten rund 50 000 Gäste wird aber nicht nur ein buntes Spektakel geboten, die Gaßhenker werden auch 14 000 Chipstüten, 15 000 Tüten mit Gummibärchen, 1000 Krapfen und mehr als 10 000 weitere Süßigkeiten auf sie herab werfen.

Zugleiter Möhring appelliert besonders an die Eltern, darauf zu achten, dass ihre Sprösslinge im Eifer des Süßigkeitensammelns nicht zu nahe an die Wagen kommen. Für die Sicherheit und die notwendigen Sperrungen der Straßen sorgen die Freiwillige Feuerwehr und die Polizei, das BRK steht auch bereit.

Der Gaudiwurm startet wie gewohnt um 14 Uhr am Brucker Marktplatz. Den Startschuss wird wieder Oberbürgermeister Florian Janik im Beisein zahlreicher Lokalprominenz geben. Dann ziehen die rund 80 Gruppen durch die Felix-Klein-Straße zur Bunsenstraße, und weiter über die Tennenloher Straße und die Fürther Straße zurück zum Brucker Marktplatz.

Um die Kosten einigermaßen decken zu können werden auch wieder Gaßhenker mit Sammelbüchsen im Zug mit laufen. Wer mindestens einen Euro gibt bekommt dafür sogar einen Gaßhenker-Pin“ als Erinnerung an den Gaudiwurm. Während der obligatorischen „After-Zug-Party“ werden in der Turnhalle der Eichendorffschule dann wieder die schönsten Gruppen prämiert.

