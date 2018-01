Fast 1,3 Promille: Betrunkene Kinder bei Erlangen aufgegriffen

Polizei erwischt stark alkoholisierte 13-Jährige kurz vor Mitternacht - vor 7 Stunden

BUBENREUTH - Am Dienstag fielen einer Streife kurz vor Mitternacht drei Kinder am Bubenreuther Bahnhof auf. Zwei der Jungs rochen stark nach Alkohol. Der Test ergab einen beachtlichen Promillewert.

Bei einem Jungen wurden 1,26 Promille und bei seinem Freund immerhin noch 0,96 Promille gemessen. Die Polizei verständigte aufgrund der Alkoholwerte und der späten Stunde die Eltern der Jungs, die die Kinder am Bahnhof abholten.

Der dritte 13-Jährige war nüchtern. Da die Eltern nicht erreicht werden konnten, fuhren ihn die Polizisten nach Hause. Auf Nachfrage der Beamten gaben die Kinder an, angeblich nur Orangensaft getrunken zu haben. "Über das Mischungsverhältnis haben sie allerdings keine Angaben gemacht", so die Polizei in einer Pressemeldung.

