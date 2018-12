Faustschlag gegen Polizist: 18-jährige Männer auf Prügel-Tour

Die beiden jungen Erwachsenen eskalierten in der Nacht zum Sonntag völlig - vor 1 Stunde

ERLANGEN - In der Nacht zum Sonntag hatte die Erlanger Polizei alle Hände voll zu tun: Ein 18-Jähriger schlug einem Studenten mit der Faust mehrmals ins Gesicht und flüchtete dann in Richtung Bahnhof. Als die Beamten den Schläger dort stellen wollten, reagierte dessen gleichaltriger Begleiter ebenfalls mit einem Faustschlag - in das Gesicht eines Polizisten.

Laut Angaben der Polizei begann alles gegen 1 Uhr vor einem Schnellrestaurant in der Erlanger Innenstadt. Dort war ein 18-Jähriger mit einem 23-jährigen Studenten in Streit geraten. Der Jüngere, laut Polizei erheblich alkoholisiert, schlug dem Studenten dabei mehrmals mit der Faust ins Gesicht und trat auch zu. Nach der Attacke ergriff der 18-Jährige die Flucht in Richtung Hauptbahnhof.

Doch dort konnte er wenig später von Erlanger Polizisten gestellt werden. Im Verlauf der Anzeigenaufnahme sollten dann auch die Personalien eines ebenfalls 18-Jährigen überprüft werden, der den Schläger begleitete. Doch auch dieser war stark alkoholisiert und äußert aggressiv. Der Volljährige schlug einem Polizisten gezielt mit der Faust ins Gesicht und trat dann wild um sich. Mehrere Polizisten konnten den jungen Mann schließlich bändigen und in eine Haftzelle bringen. Der Polizist wurde durch den Fausthieb leicht verletzt, blieb aber dienstfähig.

Gegen die beiden 18-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt, einen der beiden Männer erwartet zudem eine Anzeige wegen des Angriffs und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

