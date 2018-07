Faustschläge und Tritte: Familienfehde in Erlangen eskaliert

42-Jähriger prügelte seinen Kontrahenten zu Boden und trat nach ihm - vor 2 Stunden

ERLANGEN - Ein Familienstreit auf offener Straße hat am Samstagnachmittag die Erlanger Polizei beschäftigt. Ein 42-Jähriger zerrte dabei seinen Widersacher aus einem Auto und verpasste ihm mehrere Faustschläge, bis er zu Boden ging.

Laut Polizei liegen die zwei Familien aus dem Erlanger Stadtwesten schon seit mehreren Jahren im Clinch. Gegenseitige Beleidigungen sind an der Tagesordnung. So kam es auch am Samstagnachmittag zunächst zu einem verbalen Streit.

Ein 29-Jähriger wollte mit seiner Frau daraufhin zur Polizei fahren, um Anzeige zu erstatten. Dies passte seinem 42-jährigen Widersacher jedoch ganz und gar nicht. Er blockierte das Auto des 29-Jährigen kurzerhand mit seinem eigenen Wagen und zog ihn aus dem Fahrzeug. im Anschluss verpasste er dem 29-Jährigen mehrere Faustschläge, sodass dieser zu Boden ging. Dort trat der 42-Jährige noch mehrmals nach seinem Opfer. Der 29-Jährige erlitt dadurch leichte Verletzungen.

Nach der Szene begaben sich beide Parteien zur Erlanger Polizei, um dort Anzeige zu erstatten. Den 42-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen Nötigung und Körperverletzung. Die Ermittlungen dauern jedoch aufgrund der gegenseitigen Beschuldigungen noch an.

