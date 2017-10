Die meisten kennen das Wohnstift Rathsberg in Erlangen nur von außen: Am Samstag aber öffnete die Seniorenresidenz anlässlich ihres 50. Geburtstags ihre Türen für Besucher — und bot damit zahlreichen Interessierten einen ungewöhnlichen und seltenen Einblick in alle Räumlichkeiten des Hauses.