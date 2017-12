Feierlicher Ausklang des Jubiläumsjahrs

ERLANGEN - Adventliche und weihnachtliche Chormusik hat der Männer- und Knabenchor der Jenaer Philharmonie unter der Leitung von Berit Walther in die Kirche St. Sebald gebracht. Es ist das letzte Konzert im Rahmen des 30-jährigen Jubiläums der Partnerschaft zwischen Erlangen und Jena gewesen.

„Fröhliche Weihnacht überall!“: Aus vollen Jenaer Kehlen schallte es in St. Sebald. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



"Fröhliche Weihnacht überall! Tönet durch die Lüfte froher Schall." So begann der Jenaer Chor das Konzert, in dem aber vor allem nicht ganz so bekannte internationale Weihnachtslieder gesungen wurden – Melodien unter anderem aus Ungarn, Griechenland, Frankreich, Italien, Spanien, aus den skandinavischen Ländern, aus Litauen und sogar aus Mexiko. Und dabei zeigten alle nicht nur viel Begeisterung, sondern auch ihr großes musikalisches Können.

Immerhin gehört der Knabenchor der Jenaer Philharmonie zu den besonderen Schätzen der Thüringer Kultur. Er ist allerdings noch recht jung, hat im vergangenen Jahr sein 40-jähriges Jubiläum gefeiert. Gegründet worden war er, um ein Reservoir an jungen Männerstimmen für die Chöre der Philharmonie aufzubauen. Nachdem im Jahre 1987 die Partnerschaft zwischen Jena und Erlangen besiegelt worden war, reiste der Chorkreis St. Sebald mit 40 Sängerinnen und Sängern erstmals nach Jena, um mit den dortigen Sängerinnen und Sängern gemeinsam zu musizieren. Das war der Anfang einer Bürgerpartnerschaft, wie sie der damalige Erlanger Oberbürgermeister Dietmar Hahlweg stets angestrebt hatte.

Enge Kontakte

Nach wie vor pflegen die beiden Chöre enge Kontakte, und darum gab der Jenaer Chor nun auch wieder in der gut gefüllten Kirche St. Sebald ein hochkarätiges Konzert. Es war gleichzeitig ein Geburtstagsgeschenk für die Kirche St. Sebald, die in diesem Jahr 50 Jahre

alt geworden ist. Ihr Chorkreis wurde 1978 von Siegfried Brückner gegründet. Oberbürgermeister Florian Janik dankte den Gästen aus Jena dafür, dass sie das Jubiläumsjahr der Städtepartnerschaft so weihnachtlich-fröhlich ausklingen ließen. Die rund 150 Gäste in der proppenvollen Kirche taten das mit anhaltendem, beinahe frenetischem Beifall. Und die Chorknaben bedankten sich ihrerseits mit weihnachtlichen Zugaben.

