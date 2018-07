Das 1989 aus einer Feierlaune geborene Fest wurde schnell zum politischen Statement gegen Wohnraumvernichtung und Spekulantentum. Zwar ist der wohnungspolitische Schwerpunkt im Lauf der Jahre in den Hintergrund gerückt, doch was sein besondere Flair ausmacht, ist nach wie vor sein selbstorganisierter und unkommerzieller Charakter. Bei seiner 30. Ausgabe spielten am Wochenende 13 Bands unentgeltlich auf. Zwar spielte das Wetter am Samstag und Sonntag mal wieder nicht so recht mit, das hielt viele aber nicht davon ab, einen Abstecher in die Bismarckstraße zu machen - schon gar nicht die Kinder, die sich mit Pendolinos, Stelzen und beim Kinderschminken vergnügten, oder einfach die Pfützen zum Spielplatz machten. © Harald Hofmann