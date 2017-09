In diesem Jahr ist die Frauenauracher Kirchweih im Rahmen des 750-jährigen Jubiläums von Frauenaurach gefeiert worden. Den Bieranstich hatte Stadtrat Jörg Volleth in gewohnt souveräner Manier mit zwei Schlägen hin bekommen. Danach wurde im Festzelt bei Stimmungsmusik kräftig gefeiert. Der Samstag stand dann ganz im Zeichen vom Aufstellen des Kirchweihbaumes. 27 Meter ist er lang und hat den 22 Burschen und den 15 „Gropferten“ – das sind die ehemaligen Burschen – ganz schon was abverlangt. Am Montag um 23 Uhr ist dann Schluss mit der Feierlaune für dieses Jahr. © Klaus-Dieter Schreiter

