Felix von Pierer über betrunkene Radler beim Berg

EN-Interview-Serie

Auf der Bergkirchweih lässt sich so manches bereden: Für unsere Serie "1 Bier mit" haben die EN diesmal Felix von Pierer getroffen. Der FDP-Stadtrat ist Fachanwalt für Verkehrsrecht. Er weiß aus seiner Berufspraxis, dass regelmäßig Bergkirchweih-Besucher glauben, auch nach ein, zwei Maß Bier problemlos mit dem Fahrrad heimradeln zu können — solange kein Unfall passiert. Ein gefährlicher Irrglaube!

Fachanwalt für Verkehrsrecht: FDP-Stadtrat Felix von Pierer auf der Berkirchweih. © Harald Sippel



Eine geht noch! Mancher Bergbesucher denkt, wenn er nach der einen oder anderen Maß Bier mit dem Rad heimfährt, würde er vernünftig handeln. Dabei drohen auch ohne Unfall Konsequenzen. . .

Felix von Pierer: Sehr schwere sogar. Viele wissen einfach nicht, was selbst ohne Unfall auf einen zukommen kann. Denn sogar der Führerschein ist dann in akuter Gefahr. Sobald zudem ein Pegel von 1,6 Promille erreicht ist und man von der Polizei angehalten wird, gibt es anschließend ein Strafverfahren. Dieses wird zwar meist gegen eine Geldstrafe eingestellt. Aber das Schlimme kommt dann noch: Das Verwaltungsverfahren mit der berüchtigten Medizinisch-Psychologischen Untersuchung — kurz MPU oder im Volksmund auch "Idiotentest" genannt. Da fallen sehr viele durch, da sie sich nicht vorbereitet haben. Deswegen mein Ratschlag an alle, die in so eine Situation kommen: Sofort zum Anwalt gehen und beraten lassen. Selbst als Fahrradfahrer.

Geht bei den Anwälten die Zahl der Mandanten während der Bergkirchweih schlagartig hoch?

Von Pierer: Wir als Anwälte bekommen das erst im Nachhinein mit. Die Anzahl, die direkt mit der Bergkirchweih zu tun hat, ist beachtlich. Egal, ob es um Körperverletzung oder um Trunkenheit geht. Die meisten kommen aber zu spät zu uns. Je früher ein Anwalt einwirken kann, umso besser.

Was ist denn eigentlich dieser "Idiotentest"?

Von Pierer: Er ist aufgesplittet in Reaktionstest, Wissenstest und medizinische Tests. Diese Teile sind aber alle nicht so entscheidend. Alles entscheidend ist das Gespräch mit dem Psychologen. Da kommt es darauf an, ob der Daumen nach oben oder nach unten geht. Übrigens: Sogar die Erlaubnis, Fahrrad zu fahren, kann in Gefahr geraten. Es gibt Menschen, denen sogar das Fahrradfahren verboten wurde.

Könnte ich auch als betrunkener Fußgänger in so eine Situation geraten?

Von Pierer: Theoretisch schon. Passiert aber in der Praxis eigentlich nicht. Die Polizei ist bei Fußgängern derzeit sehr kulant. Wer weiß, wie lange noch.

Gehen wir also mit gutem Vorbild voran und stoßen heute mal ohne Alkohol auf eine unfallfreie Kirchweih an. Und darauf, dass wir nicht in solche Situationen geraten.

Interview: S. MÖSSLER-RADEMACHER