Das Kellerfest am und im Jungferlakeller in Baiersdorf hat an die 1500 Menschen angelockt. Es gab ein umfangreiches Programm mit Musik, Geschichten, fränkischem Fassbier und allerhand Leckereien. Geschichten vom Jungferla las Rosl Wilfer vor, Bürgermeister Andreas Galster assistierte ihr dabei und hatte für Monika Hofmayer, die Vorsitzende vom Heimatverein ist, der das alles organisiert hat, einen Blumenstrauß und einen Scheck dabei. © Klaus-Dieter Schreiter