Fett entzündet sich: Brand fordert zwei Verletzte in Bruck

Die Feuerwehr musste mehrere Wohnungen entrauchen - vor 52 Minuten

ERLANGEN-BRUCK - Nach einem Fettbrand am Dienstagabend in Erlangen-Bruck ist ein Schwer- und ein Leichtverletzter in Kliniken gebracht worden. Die Einsatzkräfte evakuierten den Wohnblock.

Die Verletzungen haben sich die beiden Personen offenbar beim Löschen des brennenden Fettes zugezogen. Die Feuerwehr wurde gegen 19.15 Uhr alarmiert, da hieß es "Wohnungsbrand". Als der Löschzug der Feuerwehr in der Schönfeldstraße eintraf, waren die Flammen bereits gelöscht. Die Einsatzkräfte entrauchten die Wohnungen in dem Wohnblock, in dem es acht Wohnungen gibt, mit einem Hochleistungslüfter. Die Verletzten wurden in verschiedene Kliniken eingeliefert. Die Bewohner wurden vorsichtshalber evakuiert und mussten vor dem Wohnblock ausharren. Es hatten sich auch etliche Schaulustige eingefunden.

Einen Schwerverletzten und einen leicht Verletzten hat ein Fettbrand in einer Wohnung in Erlangen Bruck gefordert. Die Verletzungen haben sich die beiden Personen offenbar beim Löschen zugezogen. Als die Feuerwehr eintraf, waren die Flammen bereits gelöscht. Sie entrauchte die Wohnungen in dem Wohnblock, der evakuiert worden war. .Foto: Klaus-Dieter Schreiter © Klaus-Dieter Schreiter



