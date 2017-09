Feuer am Erlanger Anger: Wohnung völlig ausgebrannt

Erdgeschoss von Mehrparteienhaus ist nicht mehr bewohnbar - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Erst brannte eine Küche, dann das komplette Erdgeschoss: Ein Brand sorgte am Samstagnachmittag für Alarm in Erlangens Innenstadt. Die Flammen machten das Erdgeschoss des Mehrparteienhauses unbewohnbar.

Bilderstrecke zum Thema Wohnungsbrand in Erlangen: Feuerwehr rückt mit Atemschutz an Hoher Sachschaden ist bei einem Küchenbrand in der Hertleinstraße in Erlangen entstanden. Als die Feuerwehr an dem zweistöckigen Wohnblock eintraf drang bereits dichter, schwarzer Rauch aus den Fenstern im Erdgeschoss.



Es war ein Schock für die Anwohner. Gegen 14.15 Uhr wurde ein Großaufgebot an Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten in die Erlanger Hertleinstraße gerufen. Flammen drangen aus einer Erdgeschosswohnung, die Polizei spricht von einem "offenen Brand". Dichter schwarzer Rauch stand über dem Erlanger Stadtteil Anger. Die Freiwillige Feuerwehr Erlangen wurde nachalarmiert, so könnten die Einsatzkräfte von beiden Seiten des Hauses angreifen. Über den Balkon und die Haustür, die aufgebrochen werden mussten, drangen die Feuerwehrleute ins Innere.

Die Brandursache ist noch nicht vollends geklärt, offenbar brach das Feuer aber in der Küche aus - nach ersten Erkenntnissen wohl im Bereich des Herdes. Die Inhaberin der Wohnung war nicht zu Hause, die anderen Anwohner retten sich, noch bevor die Feuerwehr kam, selbst ins Freie. Verletzt wurde deshalb "glücklicherweise niemand", schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Besonders problematisch für die Anwohner: Die Feuerwehr konnte den Brand zwar eindämmen, aber nicht verhindern, dass die Wohnung nun unbewohnbar ist. Das Erdgeschoss ist völlig verrußt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 25.000 Euro. Die Polizei ermittelt.