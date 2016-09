Neue Läden, Umzüge, aber auch zahlreiche Leerstände: 18 leere Geschäfte listet das City-Management momentan auf. Das Erlanger Geschäftsleben hat eine große Dynamik. Wir haben uns in der Innenstadt umgesehen und sind auf innovative Einzelhändler, aber auch viele Läden gestoßen, die längst auf einen Nachmieter warten.

Die Abrissarbeiten schaffen Platz für den neuen Siemens-Campus in Erlangen: Nach dem ersten Monat liegen die Bauarbeiten ganz im Plan. Seit Ende Juli reißen Bagger auf dem Gelände westlich der Günther-Scharowsky-Straße bestehende Gebäude ab, um Platz für acht Bürohäuser und drei Parkhäuser zu machen. Bis 2030 entsteht mit dem Siemens-Campus im Stadtsüden ein modernes Arbeits- und Wohnviertel.

Touristen bringen allerlei seltsame, kitschige, schöne, nutzlose und praktische Souvenirs aus ihrem Urlaubsort mit. Und was gibt es in Erlangen? Eine kleine Auswahl in Bildern.