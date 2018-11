Feuer in Erlangen: Lagerhalle steht in Flammen

Brandursache ist bislang unklar - Anwohner sollen Fenster geschlossen halten - vor 57 Minuten

ERLANGEN - Großeinsatz in Erlangen: Am Dienstagabend ist in einer Lagerhalle im Gewerbegebiet Am Pestalozziring im Stadtteil Eltersdorf ein Feuer ausgebrochen. Der Brand hat auch Auswirkungen auf den Zugverkehr.

In Eltersdorf hat im Gewerbegebiet Am Pestalozziring am Dienstagabend eine Lagerhalle gebrannt. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Eine dicke Rauchwolke hat am Dienstagabend für Verunsicherung in Erlangen gesorgt. Gegen 19.20 Uhr meldeten sich die ersten Anrufer bei Feuerwehr und Polizei und schilderten, dass eine Lagerhalle im Gewerbegebiet Am Pestalozziring im Stadtteil Eltersdorf in Brand stehe. Warum die sogenannte Leichtbauhalle auf dem Gelände einer Firma für Umwelt- und Verfahrenstechnik Feuer fing, ist bislang unklar.

Mehrere Löschtrupps gingen mit schwerem Atemschutz gegen die Flammen vor. Auch von der Drehleiter aus wurde das Feuer bekämpft. So konnte ein Übergreifen der Flammen auf direkt angrenzende Hallen verhindert werden. Nach gut einer Stunde war das Feuer unter Kontrolle.

Weil es ziemlich stark nach verbranntem Kunststoff roch, ging über die Notfall- und Informations-App (NINA) eine Warnung an die Bevölkerung heraus. Darin hieß es: "Bitte schließen Sie sofort Fenster und Türen. Schalten Sie Lüftungs- und Klimaanlagen ab."

Laut dem Einsatzleiter der Erlanger Feuerwehr, Christian Seitz, wurden wahrscheinlich Verpackungsmaterial, Lacke und Kunststoffe in der Halle gelagert. Die Feuerwehr nahm Schadstoffmessungen in der Luft vor, die Ergebnisse sind aber noch nicht bekannt. Vorsorglich wurde auch das Umweltamt verständigt.

Die Rauchentwicklung war enorm, weshalb auch die angrenzende Bahnlinie vorübergehend gesperrt wurde. Derzeit ist die Strecke zwischen Erlangen und Vach laut Bahn auf einem Gleis wieder befahrbar.

