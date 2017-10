Feuer in Eschenauer Asylunterkunft: 50 Bewohner evakuiert

ERLANGEN - Am Marktplatz in Eschenau (Landkreis Erlangen-Höchstadt) hat es am Dienstagabend im ersten Stock einer Asylbewerberunterkunft gebrannt. Knapp 50 Bewohner sind evakuiert worden.

Die Feuerwehr rückte unter anderem mit einer Drehleiter an. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Nach ersten Erkenntnissen wurde aber offenbar niemand verletzt. Die Feuerwehren aus dem Umkreis waren im Großeinsatz, das BRK ebenfalls. Die Schnelleinsatzgruppe des BRK aus Erlangen betreute die Evakuierten in einem nahen Gasthaus, Notärzte untersuchten sie. Die Ursache des Feuers ist noch nicht bekannt, die Polizei ermittelt. Die Hauptstraße durch eschenau war längere Zeit komplett gesperrt.

