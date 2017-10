Feuer in Eschenauer Asylunterkunft: Bewohner evakuiert

20-Jähriger erlitt leichte Rauchgasvergiftung - Küche brannte vollständig aus - vor 2 Stunden

ERLANGEN - Am Marktplatz in Eschenau (Landkreis Erlangen-Höchstadt) hat es am Dienstagabend im ersten Stock einer Asylbewerberunterkunft gebrannt. 36 Bewohner sind evakuiert worden.

Die Feuerwehr rückte unter anderem mit einer Drehleiter an. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Am Dienstagabend brach gegen 20.17 Uhr in einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber ein Feuer aus. Als die Feuerwehren aus Eschenau und den umliegenden Ortschaften eintrafen, war bereits eine starke Rauchentwicklung aus dem ersten Obergeschoss des aus zwei getrennten Gebäudeteilen bestehenden Anwesens erkennbar.

36 Bewohner, die zu diesem Zeitpunkt in der Unterkunft wohnten, hatten das Anwesen bereits verlassen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandherdes in der Küche im ersten Stockwerk auf weitere Gebäudeteile des Vorderhauses verhindern. Wie die Polizei mitteilt, sind die Löscharbeiten inzwischen abgeschlossen. Die Hauptstraße durch Eschenau war längere Zeit komplett gesperrt.

Betroffener Gebäudeteil nicht bewohnbar

Ein 20-jähriger Bewohner erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Küche brannte vollständig aus. An dem älteren Gebäudeteil selbst entstand ein erheblicher Rußschaden. Der Sachschaden kann aktuell nicht genau beziffert werden, dürfte aber mindestens im mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Die Polizei geht davon aus, das auf dem Herd vergessenes Essen den Brand ausgelöst hat.

Der betroffene Gebäudeteil gilt derzeit als unbewohnbar. 18 Bewohner mussten daher auf umliegende Unterkünfte verteilt werden. Die restlichen Bewohner konnten in ihre Wohnungen im nicht betroffenen Hinterhaus zurückkehren.

Die Kriminalpolizei Erlangen ermittelt nun, wer als Verursacher für den Brand infrage kommt.

Der Artikel wurde um 7.10 Uhr aktualisiert.

